12 oplevelser i Ruhrdistriktet: Kunst, kultur og sport fylder nedlagte miner og tomme gasbeholdere

Hvem finder dog på at tage til Ruhr for at opleve noget som helst? Og da slet ikke for at få 12 forskellige oplevelser. Findes røg overhovedet i så mange former? Det sidste spørgsmål er slet ikke relevant, for Ruhrs sidste kulmine lukkede permanent i slutningen af 2018. En æra var slut, da Ruhrs sidste minearbejdere steg op fra kulminen Prosper-Haniels gange.

Og hvad nu?

Det spørgsmål har mange stillet, mens mine efter mine og stålværk efter stålværk er lukket ned og har efterladt unik arkitektur og særpræget natur. Svaret kendes ikke endnu for de over 5 millioner mennesker i Tysklands tættest befolkede sammensmeltede byområde, der er skabt af århundreders sværindustri. Men et af dem lyder … turisme.

I 2023 ventes 20 millioner overnatninger, og Ruhr er allerede en dagsudflugt for flere end 150 millioner dagsturister, der går efter shopping, kultur og events i de sammenvoksede byer, som siden 2010 har kaldt sig Metropole Ruhr. Kulturbyåret i 2010 gav skubbet til et stort samarbejde mellem Essen og resten af Ruhrdistriktets 53 byer og kommuner, og mellem Duisburg i vest og Dortmund i øst ligger der 200 museer, 120 teatre, 100 kulturcentre og lige så mange koncertsale foruden musicalteatre og varietéscener, sports- og fritidsparker – alt sammen i et enestående landskab med 3.500 industrimindesmærker i form af højovne, mineelevatortårne og gasometre.

At finde 12 oplevelser i Ruhr er derfor ikke et problem. Det svære er at vælge 4.008 fra.

1Gud, er det grønt her?

Industrinatur – ordet smager måske lidt selvmodsigende, for den hæmningsløse industrialisering i Ruhr efterlod nærmest hverken marker eller natur. Nu, da miner, kul- og stålværker ligger stille, generobres øde steder af nøjsomme vækster og dyr og giver en anderledes naturoplevelse langs de 1.200 kilometer cykelruter, der krydser gennem Ruhrdistriktet.

Mange ruter er anlagt på nedlagte godsbanestrækninger og langs flodernes og kanalernes bredder, og de største bjerge, der er lavet af slagger, kan du køre uden om. Ruterne fører forbi de største højdepunkter langs ferieruten Route der Industriekultur, som man også kan gøre i bil. Bliver man træt af at cykle, kan man hoppe på toget.

Route der Industriekultur

Metropole Ruhr Tourismus

2Jernværket blev til en legeplads

En spiderman kravler i et kæmpestort ’spindelvæv’ af elastiske reb spændt ud mellem to betonvægge. Op ad en række slidte betonmure i nærheden kryber bjergbestigere in spe mod toppen, holdt fast af reb og karabinhager. Inde i det nedlagte Hüttenwerk Meiderichs gamle gasbeholder lærer nybegyndere at dykke ned i 13 meters dybde til et kunstigt rev, hvor vraget af en motorbåd og halen af et fly venter.

I hallen ved de gamle højovne er der open air-biograf om sommeren, og der varmes godt op i Biergarten inden forestillingerne. Landschaftpark Duisburg Nord blev skabt i 1989 på det tidligere fabriksareal, der er på størrelse med en landsby. Den er nu legeplads for alle – fra børn på løbecykel til klatrere mellem højovne i 50 meters højde. Med store rockkoncerter under lysshow mod de rustne bygninger og stilfærdige familiepicnicer med hund og børn er Landschaftpark Duisburg Nord blevet en storbyoase, der hvert år besøges af 1 million legesyge gæster.

Landschaftpark Duisburg Nord, Emscherstraße 71, Duisburg

3Kan man loope til fods?

Nej, det kan man ikke. Men går man op til loopet på kæmpeskulpturen Tiger and Turtle på toppen af et slaggebjerg, belønnes man alligevel. Der er udsigt til Duisburgs centrum og langs Rhinen mod Düsseldorf, rundt til omegnens nedlagte fabriksanlæg, kæmpemæssige lagerbygninger på Duisburgs havn og store skovområder i det fjerne.

Skulpturen er skabt af Heike Mutter og Heinrich Genth i 2011 som en magisk silhuet mod himlen, der om natten tegnes mod mørket af indlagte led-lys.

Tiger and Turtle, Ehringer Straße, Duisburg

4Biergarten ved floden

Med altaner ud mod Duisburgs gamle inderhavn, Binnenhaften Duisburg, er stedet blevet en chik adresse for boliger og kreative arbejdspladser, og udenfor er der opstået rekreative områder, som folk også strømmer til efter arbejdstid, smider cyklen ved parken ved marinaen og slapper af eller slår sig ned ved Diebels Biergarten, hvor der er liv og ofte høj musik. Længst inde mod bunden af flodbækkenet blander nye bygninger sig med de gamle pakhuse, og restauranter og museer giver havnemolerne liv. Fra Steiger Schwanentor er der sightseeing på vandet ind i den nyere flodhavn, der er verdens største og Duisburgs største arbejdsplads.

Binnenhafen Duisburg, Philosphenweg, Duisburg

5Kæmpekunst i gasværket

Gasometer Oberhausen, hvor gassen for længst er lukket ud, er blevet verdens højeste udstillingsbygning på 170 meter. Det giver plads til uoverskuelig stor kunst som f.eks. udstillingen ’The Wall’ af Christo og Jeanne-Claude, en (Berlin)mur af 13.000 malede olietønder. Eller samme kunstneres ’Big Air Package’, en 90 meter høj ballon, der i bredden fyldte det meste af rummet bortset fra en smal sti, så man kunne gå rundt om værket – og ind i den.

Lige nu hænger et omvendt Matterhornbjerg ned fra loftet i Gasometer – et stort spejl på gulvet viser bjergtoppen i nye vinkler, mens dagens og årstidernes skiften veksler. Bjerget er en del af udstillingen ’Der Berg ruft’ (Bjerget kalder) om bjerges natur, myter om bjerge og om menneskers fascination af bjerge.

Gasometer Oberhausen, Arenastraße 11, Oberhausen

6Svøm en tur under højovnene

Når solen brænder over kul- og stålværket Zeche Zollverein, kan du hoppe i swimmingpoolen, der gemmer sig i en labyrint af rustne rør og ovne på det 100 hektar store område. Det karakteristiske elevatortårn er kendt som Ruhrs Eiffeltårn og er vartegn for stedet, der er udpeget som Unesco verdensarv.

Hvis solen brænder, kan du hoppe i swimmingpoolen, der gemmer sig i en labyrint af rustne rør og ovne i kul- og stålværket Zeche Zollverein. Foto: Jochen Tack

Zollverein er i år i 100-året for Bauhaus-bevægelsen særligt i vælten, for det er bygget af arkitekterne Fritz Schupp og Martin Kremmer, der var inspireret af Bauhaus-bevægelsen. Bauhaus-princippet, at form følger funktion, træder frem i bygningernes konstruktion, der præcis følger de behov, den særlige industri stillede, men samtidig er der også tænkt på æstetikken. Zeche Zollverein lukkede i 1986, og i dag findes bl.a. et flot Ruhr Museum, der fortæller Ruhrs historie, og Red Dot Design Museum, der er lavet af hhv. Rem Koolhaas og Norman Foster i et par af de fredede bygninger.