Slut med plastik og ind med grønne hoteller: Her er rejseselskabernes bæredygtige ambitioner

TUI: Effektivt flyselskab og grønne hoteller

Hos TUI fremhæver kommunikationschef Mikkel Hansen deres flyselskab, certificerede hoteller og TUI Care Foundation som fokusområder i den bæredygtige udvikling.

Han forklarer, at TUI’s flyselskab, TUI Airways, som danskerne flyver med på oversøiske rejser, er kåret til verdens mest CO 2 -effektive flyselskab af det uafhængige Atmosfair Airline Index. Det er en blanding af den nyeste teknologi, grønne indflyvninger, mindre vægt og opdaterede flymodeller, som har muliggjort dette.

»Men det betyder ikke, at vores fly ikke stadig belaster klimaet. Vi vil fortsat være verdens mest klimavenlige flyselskab og har derfor bestilt flere nye maskiner, der er 14 procent mere effektive end dem, vi har nu«, forklarer han.

»Vi vil jo gerne være i stand til at tilbyde danskerne en god ferieoplevelse i morgen og i overmorgen. Det kan vi ikke, hvis vi ikke passer på kloden«.

TUI’s certificerede hoteller er et andet fokusområde. Rejseselskabet har certificeringen Travelife, som tildeles virksomheder, der opfylder 150-250 bæredygtige krav. Flere af deres hoteller har også fået det bæredygtige stempel.

»Halvdelen af vores gæster bor lige nu på certificerede hoteller, og vores samarbejdspartnere her stræber i højere grad efter denne certificering«.

Derudover går 10 millioner euro årligt primært gennem donationer til TUI Care Foundation, som har projekter verden over, der skal komme destinationer og lokalsamfund til gode. Det er alt fra beskyttelse af dyr og bæredygtig vinproduktion til udvikling af lokal arbejdskraft for udsatte og undervisning i vigtigheden af bæredygtighed. Som gæst kan man besøge nogle af de forskellige projekter.

Apollo: Ud med plastik, ind med elbiler og led

Hos Apollo fortæller kommunikationschef Glenn Bisgaard, at rejseselskabet har opnået Travelife-certificeringen. Den tildeles virksomheder, hvis bæredygtige arbejde opfylder en række krav, som er blevet evalueret af en uafhængig inspektør. Med certificeringen modtager virksomheden et logo, der kan bruges i den eksterne kommunikation til deres kunder omkring bæredygtighed.

Apollo tilbyder over 100 hoteller certificeret med Green Key og Travelife Gold. Det betyder, at man som gæst kan vælge et hotel, der arbejder systematisk med bæredygtighed. For eksempel har Apollos Playitas Resort på Fuerteventura netop generhvervet sin certificering for de kommende to år. Resortet har opfyldt 163 krav, der blandt andet inkluderer gode vilkår for medarbejdere, arbejde med lokalsamfundet og det lokale forretningsliv, fokus på menneskerettigheder for både børn og voksne samt varetagelse af lokale traditioner og dyreliv.

»Bæredygtige rejser er fremtiden. Selv om rejsebranchen i sig selv ikke er den mest bæredygtige branche, er det altid i fokus, at vores rejsende skal have det mest bæredygtige produkt inden for industrien. For når vi alligevel alle sammen rejser mere end nogensinde, er det vigtigt, at produktet, vi tilbyder, sætter mindst muligt aftryk«, siger Glenn Bisgaard.

For at generhverve certificeringen på Playitas har Apollo udskiftet 90 procent af resortets lys med led, og der er indkøbt nye elbiler. Desuden er der skåret væsentligt ned på brugen af plastik, og sugerør er blevet udfaset helt sammen med engangsservice og plastikposer.

Det har betydet, at der er blevet sparet 120.000 sugerør, 58.000 plastikposer og 55.000 engangskopper på et år, svarende til 600 kg plastik.

Derudover klimakompenserer Apollo for alle deres tjenesterejser med fly via kompensationsfirmaet GreenSeat.

Bravo Tours: Fokus på FN’s 17 verdensmål

Administrerende direktør i Bravo Tours Peder Hornshøj forklarer, at de tager udgangspunkt i FN’s 17 verdensmål for bæredygtig udvikling og begynder at lave en politik for hvert mål.

»Det er på tegnebrættet lige nu og fremadrettet«, fortæller han og uddyber, at der er 4 mål, de vil have ekstra fokus på. Det gælder klimaindsatsen, rent drikkevand, afskaffelse af fattigdom og målet om anstændige jobs og økonomisk vækst.

For eksempel har de været med til at udvikle sugerøret LifeStraw i Kenya, som de donerer penge til. LifeStraw er et vandfilter, der bruges til at filtrere potentielt forurenet vand, så vandet kan drikkes af mennesker.

Ifølge Peder Hornshøj fylder bæredygtig turisme mere og mere i folks bevidsthed.

»Det er heller ikke noget nyt for os. Men vi kan ikke redde verden alene. Derfor appellerer vi også til, at vores hoteller og flyselskaber dyrker vigtigheden af bæredygtighed«.

Bravo Tours samarbejder med flyselskabet Norwegian, der blandt andet lægger pres på flyproducenterne og udviklingen af bæredygtigt brændstof.