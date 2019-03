Sexrovdyr slår nu til i luften: #Me Too-bevægelsen har betydet at flere seksuelle overgreb begået på fly nu også rapporteres.

Mange flypassagerer drømmer om at blive medlemmer af Mile High Klubben for at kunne prale af at have haft sex i en flyvemaskine i mindst 1.600 meters højde. Flere og flere oplever imidlertid ufrivillig sex i luften, og amerikanske myndigheder rapporterer om et stigende antal seksuelle overgreb på fly.

Overfyldte fly med mange passagerer og megen lidt plads lyder ikke til at være det oplagte sted for sexrovdyr eller -forbrydere at slå til, men den begrænsede plads og de mange potentielle vidner lader ikke til at lægge en dæmper på de sexlystne.

Den californiske avis The Mercury News beretter om to tilfælde, hvor mænd forgreb sig groft på kvinder under en flyvetur sidste år. En 41-årig mand fra Californien forulempede en kvinde på 21 år under en flyvning med Norwegian fra London til Seattle.

Kvinden, som havde taget medicin og drukket et enkelt glas vin, blev tilbudt endnu et glas vin af den mandlige passager. Kvinden faldt i søvn og vågnede ved, at manden tog hende på brysterne under bh’en, rørte ved hendes kønsorganer og placerede hendes hånd på hans penis, som han havde skjult under en jakke.

Den unge kvinde forlod sin plads og gik helt bagerst i flyet, hvor en stewardesse fandt hende liggende og grædende.

Ni års fængsel

En 37-årig mand fra Alaska spøgte over for en 22-årig kvinde på en tur fra Anchorage til Seatlle om at slå mennesker ihjel, hvorefter han begyndte at tage hende på brysterne og lårene. Hun fjernede mandens hånd og bad ham holde op.

Efter landingen opfordrede medpassagerer, som havde observeret overgrebet, den unge kvinde til at melde manden, og det gjorde hun. Sammen med en repræsentant for Alaska Airlines identificerede hun manden ved en anden gate, og han blev overgivet til politiet. Kvinden sagde efterfølgende, at hun følte sig ’fanget’ i vinduessædet.

De to mænd risikerer op til to års fængsel og at blive registreret som sexforbrydere. New York Times skriver om en mand fra Detroiet, som blev idømt ni års fængsel, fordi han begik sexsuelle overgreb mod en sovende kvinde under en natflyvning.

Amerikanske myndigheder fortæller, at #Me Too-bevægelsen har betydet, at flere og flere sexovergreb på fly bliver anmeldt, men der er kun tale om toppen af isbjerget. Langt hovedparten af sexforbrydelser på fly bliver aldrig rapporteret.

Ifølge FBI’s kontor i Seattle blev der anmeldt 38 sexovergreb på fly i 2014, det steg til 63 i 2017, men faldt så til 39 sidste år. Den internationale flyorganisation IATA (International, Air Transport Association) indsamler tal for urolige passagerer, som også omfatter fysisk berøring og racistiske kommentarer, men IATA mener, at »statistikkerne højst sandsynlig undervurderer« antallet af overgreb.

Sæder forbeholdt kvinder

For to år siden indførte flyselskabet Air India en række sæder udelukkende forbeholdt kvinder. På de seks pladser på række tre på økonomiklasse måtte der kun sidde kvinder.

Flyselskabets direktør G. Prasado Rao sagde til nyhedsbureauet Reuters, at mange kvinder ved check-in bad om at få en plads ved siden af en anden kvinde.

Direktøren afviste, at kvinderækken havde noget med seksuelle overgreb at gøre, men indiske medier rapporterede, at der den forangående måned havde været mange rapporter om sexovergreb på Air Indias flyvninger.

Mange indiske tog har allerede vogne forbeholdt kvinder, og flere busser har også sæder til kvinder for at undgå, at de bliver forulempet.