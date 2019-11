Få den smukke og barske natur for dig selv på Zanzibars ukendte ø

Gennem døråbningen bag dem skimter jeg en kvinde klædt i blåt, men hun ser ikke ud på mig. Her er kvindens plads først og fremmest i hjemmet. Men enkelte midaldrende kvinder sælger brød, ris og kinesiske plastikdimser fra små butikker, mens andre tager opstilling på strandbredden for at vente på fiskerne.

Når de kommer, opstår der er et ræs for at opkøbe fisk, få dem i land og ned i frituregryden for så at sælge dem videre.

Mange yngre kvinder bærer et barn på armen, og i det hele taget er der børn alle vegne.

Foto: Anne Kidmose Siden 2015 har de første 10 skoleår været gratis for børn på Pemba og i resten af Tanzania, og det har ifølge regeringen betydet, at væsentlig flere børn og unge fortsætter deres skolegang efter grundskolen. Dog er det stadig vanskeligt for fattige familier at få råd til skoleuniformer, bøger og transport til skolen.

Langs øens snævre, kringlede veje løber børn i deres skoleuniformer og undgår med nød og næppe de overfyldte busser, der tudende suser om hjørnet. Skolepigernes hvide tørklæder blafrer efter dem, når de løber, og får dem til at ligne små engle.

»Ifølge islamisk lov må en mand kun have fire koner«, forklarer taxachaufføren Mohammed Amour, »men de fleste har nu kun en eller to«.

Han mistede selv sin kone i barselssengen, og selv om han kunne gifte sig igen, har han valgt at arbejde for at kunne betale sine børns uddannelse.

Pembas børneflokke tæller ofte ti eller femten børn. Øens religiøse elite fraråder prævention, så der er ingen kondomer i butikkerne.

Fiskeren Khamis har fem børn og én kone, og han bekymrer sig for, om han har råd til at give dem en ordentlig uddannelse. Som ung tog han selv til millionbyen Dar es-Salaam for at arbejde som håndværker, men det blev han langtfra rig af.

»Så jeg kom hjem til Pemba og besluttede mig for at lære at fiske. Jeg kunne ikke være afhængig af min familie, så det mest nærliggende var fiskeriet. Nogle dage som fisker er gode, og andre dage er ikke«, siger 39-årige Khamis.

En god dag

Foto: Anne Kidmose Pemba er et traditionelt samfund og er berygtet for sine heksedoktorer og udbredte overtro. Mange øboere tror på ånder, der kan angribe mennesker. Blandt de mest berømte ånder er Popo Bawa (’flagermusvinge’ på swahili), der skabte massehysteri på øerne i 1995 efter beretninger om, at den flagermuslignende dæmon voldtog kvinder og mænd om natten. Landsbyboere begyndte at sove på hustage og torve. Til sidst måtte regeringen skride ind og mane til fornuft.

Tidligt næste morgen er fiskerlandsbyen Mkoani fyldt med blødt lys og hanegal. Det er vores sidste morgen på Pemba.

I to dage har vejret været uldent med uroligt vand og vestenvind, der gav bølgerne skum på. Men i dag er bugten nærmest blikstille.

Pludselig kan vi høre jubelråb ude fra vandet. De første fiskerbåde er kommet ind med daggryet, og nu flokkes mænd i kanoer om dem.

En stor dreng springer ud fra fiskerbåden og snurrer rundt om sig selv, før han rammer vandet med hovedet først. Fiskerne hujer, som om deres fodboldhold netop har udlignet i overtiden. I dag er en god dag.