Bliv klogere på Sydafrikas kultur og historie på et madlavningskursus i Cape Town

Madlavning kræver koncentration

Så er det på med forklæderne, og deltagerne begynder at lave en kyllingegryde masala, rooti-brød og samoosaer (som i Cape Town staves med to o’er) og dhaltjies eller chili bites, små krydrede kikærtehapser.

»En karryret smager meget bedre, hvis man spiser den senere, når alle smagsnuancerne er gået i forbindelse med hinanden«, siger Zoelfaa Harris.

Ian Hamilton fra England begynder at stege løg og får glade tilråb fra alle de andre amatører, som deltager i kurset. Hun tilsætter kikærter, hvidløg, ingefær og krydderier under konstant omrøring.

»Så meget har jeg aldrig gået op i madlavning«, siger han, mens de andre ler.

En efter en prøver alle at lave en karry, blande farsen til dhaltjies, lærer at folde og fylde en samoosa samt rulle dejen til rooti-brødene ud og stege den.

Foto: Carin Tegner Kursisterne lærer at folde et stykke filodej til trekantede samoosas.

Lille Zara begynder at skrige, og der opstår en kort pause i madlavningen. Mormor Miriam på 90 sidder i baggrunden og ser på de 10 kokke.

Zoelfaa Harris giver en af deltagerne en formaning.

»Du er nødt til at koncentrere dig, når du laver maden, ellers kan den brænde på«.

Det viser sig at være sværere end forventet at folde en samoosa. Den skal foldes på en bestemt måde, for at indholdet ikke skal falde ud, når den frituresteges.

»Det her er rigtig svært. Man skal nok have prøvet det nogle gange for at få det til at fungere«, siger Helen Tamler fra England.

Efterhånden som dhaltjies og samoosaer bliver færdige, skal de ned i fritureolien.

»Når man frituresteger, er det meget vigtigt, at olien har den helt rigtige temperatur, hverken for kold eller for varm«, siger Zayed Misbach.

Madlærerne, som bliver til tre, når Zainie Misbach ikke kan holde sig væk fra gryderne, betoner alle, at de ikke bryder sig om, når tingene bliver for stærke. Men de må gerne være lidt søde.