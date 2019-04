Ferieparker lægger om fra pommes frites og hurtige løsninger til sparepærer, økologi og grøn energi

»Det er for nyt endnu herhjemme til, at vi for alvor kender efterspørgslen, men vi ved fra de årlige kundeundersøgelser i både Holland, Tyskland og Belgien, hvor de har været i gang i længere tid, at gæsterne efterspørger affaldssortering, bæredygtighed og sund mad. Vi forventer helt klart, at den efterspørgsel kun bliver større«, siger Kent Lodberg.

Selv om meget er lykkedes på det lille år, Landal Søhøjlandet som den første af de fem danske i kæden har været i gang med den grønne omstilling, er det stadig langt igen til de mål, Landal har sat sig selv for bæredygtighed i 2030.

»Vi fortsætter arbejdet på den del af parkerne, som vi selv har indflydelse på. Men en stor del af vores feriehuse er privatejede. Så vi kan renovere vores egne og træffe grønne valg der, og vi kan opfordre til, at de private ejere går med. Men vi kan ikke bestemme, hvilke pærer de skruer i deres egne lamper«, forklarer Kent Lodberg.

De ferieboliger, Landal Søhøjlandet selv råder over, har fået en grundig renovering, installeret sparepærer overalt og spande til komposterbart affald.

De ferieboliger, Landal Søhøjlandet selv råder over, har fået en grundig renovering, installeret sparepærer overalt og spande til komposterbart affald.

Det mener Christian Jarby, der er seniorrådgiver i energi og klima i Det Økologisk Råd, nu godt, at feriecentrene kunne gøre.

»Grundlæggende er Green Key er en rigtig god rettesnor for, hvordan man kan implementere nogle mere bæredygtige valg i driften. Og tilsvarende kan feriecentrene da godt vælge at stille krav til de private husejere, der ønsker at være med, om for eksempel energimærke«, siger Christian Jarby.

Han har kun et enkelt punkt, man skal være opmærksom på i forhold til Green Key

»Der er altid en risiko for, at sådan en certificering bare bliver nogle papirer i et ringbind på en reol fyldt med gode intentioner. Det kræver, at man følger op og rent faktisk får ændret noget i praksis«, siger han.

Hos Danland, som formidler udlejning af et stort antal ferieboliger på vegne af private sommerhusejere, peger de over for Politiken også på husejerne selv, når det kommer til spørgsmålet om bæredygtighed.

Lalandia, som driver feriecentre med badeland og feriepark i både Rødby og Billund, har været Green Key-certificeret i mere end 10 år. Men siden 2017 har Lalandia ikke søgt om at få certifikatet fornyet. I stedet arbejder de på at skifte både ventilationsanlæg og pumper i badelandet ud med nye, mere energivenlige. Millioninvesteringer, fortæller Karsten Juhl, centerdirektør i Lalandia og leder af Lalandia Rødby, og som derfor kommer i etaper år for år.

En del af opvarmingen af luften i badelandet foregår på skyfri dage naturligt ved at solen varmer rummet op gennem glastaget.

En del af opvarmingen af luften i badelandet foregår på skyfri dage naturligt ved at solen varmer rummet op gennem glastaget.

Men kan det overhovedet være bæredygtigt, at man bruger energi på at poste litervis af vand rundt i rutsjebaner og svømmebassiner for at give gæsterne mulighed for at bade indendørs i årets mange kolde måneder. Det arbejder de på i Lalandia.