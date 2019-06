I John F. Kennedys blodspor med Ole Rasmussen og en kampklar konspirationsteoretiker

William Howard Walker har haft 11 år til at regne ud, hvem der dræbte USA’s præsident i Dallas i 1963. Nu fortæller han historien til turisterne, som skal holde ørerne stive i næsten tre timer, hvis de vil have det hele med.

Dealey Plaza i Dallas må være det sted i verden, hvor man finder flest konspirationsteoretikere per kvadratmeter. Nogle af dem har slået regulære stande op på fortovet, hvorfra de falbyder et forbløffende bredt udvalg af litteratur om, hvem der i virkeligheden stod bag mordet på John F. Kennedy, som blev skudt, da eventyrpræsidentens kortege af brede sorte biler gled hen over den menneskefyldte plads en efterårsdag for 55 år siden.