Hotellets ansatte er særligt udfordrede: Hvem er bedre til at byde en fremmed velkommen end et menneske, som selv har prøvet at stå udenfor?

70 procent af de ansatte på Hotel Tritone i Trieste har en psykisk sygdom eller misbrugsproblemer. Grundtanken er at give marginaliserede mennesker et sted at arbejde og mulighed for at klare sig selv. Et netværk af lignende hoteller har bredt sig fra Italien og helt til Sverige.