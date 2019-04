SAS nærmer sig pilotstrejke efter svensk afslag Forhandlinger mellem piloter og SAS i Sverige er brudt sammen. Der forhandles stadig i Norge og Danmark.

De svenske SAS-piloter afviser torsdag aften tilbuddet, som er blevet fremlagt under overenskomstforhandlinger med luftfartsselskabet SAS. Dermed nærmer det sig strejke hos de svenske piloter.

Det skriver det svenske nyhedsbureau TT.

Der er ved 22-tiden ingen meldinger om, at det skulle have påvirket hverken de danske eller de norske forhandlinger, der så vidt vides stadig pågår.

Piloterne i både Norge, Sverige og Danmark har varslet strejke fra midnat natten til fredag, såfremt det ikke lykkes dem at indgå en aftale med SAS. Det er ikke givet, at konflikt i et af landene betyder konflikt i alle tre lande.

Selskabet har torsdag aften forebyggende aflyst 205 afgange i Skandinavien fredag indtil klokken 12. Det skal sikre, at passagerer ikke dukker op i lufthavnen for at nå et fly, som ikke letter på grund af en eventuel strejke.

I Sverige står de to parter langt fra hinanden, fortæller Torbjörn Granevärn, der er forhandlingschef for den svenske luftfartsbranche.

Piloterne blev tilbudt en bedre mulighed for at kunne påvirke deres vagtplaner samt en lønstigning på 2,3 procent. Fagforeningen havde dog ønsket en lønforhøjelse omkring 13 procent, skriver TT.

Mens arbejdsgiverne accepterede forslaget fra mæglerne, var det ikke vilkår, som piloterne ønskede at takke ja til. Det blev meldt ud kort før klokken 22.

Dermed er der en meget kort tidsfrist, hvis parterne i Sverige skal nå hinanden inden midnat.

Selv om forhandlingerne er brudt sammen i Sverige, forsætter kampen for at nå til enighed tilsyneladende i både Norge og Danmark. Det er muligt, at der indgås aftaler i bare et eller to af de tre lande.

Selv hvis der ikke bliver strejke, opfordrer SAS alle, der skal flyve fra Skandinavien fredag indtil middag, til at tjekke deres booking, inden de begiver sig til lufthavnen.

ritzau