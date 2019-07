På roadtrip i et dramatisk hjørne af Grækenland

3 oplevelser i området

1. Overnat i et Mani-tårn

Prisen for et dobbeltværelse i et manitårn begynder ved 100 euro. Prisen stiger i højsæsonen juli og august. Nogle af hotellerne er mere luksuøse end andre, alle er dog rustikke med solide rå stenmure og lindrende vue til bjerge eller hav. Smalle og stejle trapper gør tårnværelserne uegnede til gæster, der er usikre til bens. Hotellerne er typisk åbne maj-oktober.

Hotel Citta dei Nicliani i den sydlige del af Mani i landsbyen Kitta (staves nogle gange: Kita eller Koita) ca. 2 km nord for havnebyen Gerolimenas.

Antares Hotel ca. 1,5 km syd for Manis hovedby, Areopoli.

Hotel Tainaron Blue, lille luksuslogi 4 km vest for Porto Kagio i den sydligste del af Mani.

Tsitsiris Castle ved landsbyen Stavri et par km vest for Hotel Citta dei Nicliani i Kitta.

2. Besøg Dirosgrotterne

Grækenland har et væld af klippe- og drypstenhuler, og Dirosgrotterne har ry for at være en af de flotteste pga. de mange smukke drypsten, der hænger fra klippeloftet som glimtende stenspiraler. Størstedelen af den spektakulære rundtur foregår i små 8-personers både, som guiden trækker gennem det mørke vand. Grotterne ligger syd for Areopoli nær landsbyen Pirgos Dirou.

http://www.peloponnese.eu/peloponnese-attractions/diros-cave

3. Cape Tenaro

Kør mod syd, indtil asfaltvejen ender ved en lille parkeringsplads. Tag vandresko på, og fortsæt ad den knoklede klippesti. På vejen passeres resterne af et tempel tilegnet havguden Poseidon. Efter 30-40 min. er man ved Cape Tenaro, det europæiske fastlands allersydligste punkt. Stien slutter der, hvor den mægtige Taygetosbjergkæde forsvinder ned i det blå Middelhav. Få meter fra vandet hænger et fyrtårn stædigt fast på klippen. Her kan man sidde i læ og nyde panoramaudsigten og tælle skibe. Ifølge myten skulle der et eller andet sted ved disse klipper være en indgang til dødsriget Hades, som bevogtes af den trehovede hund Kerberos.

