Kom til påskefest blandt røde kutter i den spanske forårssol

Turen til Murcia

Klimaaftryk tur-retur:​

Fly: 460 kg CO 2 per person​​​​​​

Bil:328 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person)​​​​​​

Tog/bus: 97 kg CO 2 per person​​​​​​

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.​

Transport: ​

Bil: Der er ca. 2.500 km fra grænsen til Murcia med gode vejforhold igennem Spanien (Barcelona-Valencia-Murcia). Vær dog opmærksom på, at der er betalingsveje. ​​​​​​

Tog: Barcelona, der er forbundet med TGV til Frankrig, er porten, hvorigennem næsten al togtrafik til Spanien passerer. Togturen fra Barcelona til Murcia tager ca. 7 timer og varierer stærkt i pris (fra ca. 25 til 120 euro). www.renfe.com​​

Om Murcia. Byen har 400.000-450.000 indbyggere og er hovedstad i den lille spanske middelhavsregion af samme navn. Den gamle bydel er specielt kendt for den smukke barokke domkirke med det høje tårn. Herfra kan man kan se ud over hele regionen, der med sin store produktion af frugt og grønt også er kendt som Europas urtehave. ​

Påskeoptog: Det første påskeoptog finder sted fredag før palmesøndag. Herefter er der daglige optog til og med påskedag. Der er op til 4.000 deltagere i optogene, der alle afholdes omkring solnedgang eller solopgang.​

Vil man gerne have et sæde langs et af optogene, skal man i løbet af eftermiddagen skrive sit navn på et A4-ark og lægge det det sted på ruten, hvor man gerne vil sidde. Så står der en stol klar, når man kommer til optoget. Betaling foregår på stedet og kontant, omtrent 8 euro (ca. 60 kroner) per sæde.

Mere info: http://turismodemurcia.es​

