Nu kan du besøge Karen Blixens soveværelse

Forfatterens soveværelse på Rungstedlund nord for København er åbnet for offentligheden.

FOR ABONNENTER

Sengetæppet ligger pænt på den smalle seng i det mørkebrune træbeklædte soveværelse. Gardinerne er trukket fra, så man kan se ud over Øresund og høre parkens fugle kvidre lystigt. Kufferten er pakket, støvlerne pudset, og Karen Blixen er parat til at at forlade Rungstedlund og drage til New York og indlede sin oplæsningsturne i USA. Året er 1959.