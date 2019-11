Anderledes byvandring i New Delhi: Tidligere gadebørn viser rundt i millionbyens kaotiske slum

Salaam Baalak Trust er en organisation, der hjælper gadebørn i New Delhi til et nyt liv. Organisationen rejser midler til sit arbejde med blandt andet byvandringer, hvor du får en tankevækkende historie om et liv på gaden med på vejen.

Pas på! Indisk landmine!« råber vores guide, Anny, med et smil, mens hun leder os rundt om et hjørne og ind i endnu en gade så smal og mørk, at det nærmest er mere retvisende at betegne den en korridor. Vi kigger forvirrede rundt, først på hinanden og så på jorden, indtil vi får øje på, hvad hun hentyder til. I et hjørne med betonrester og affald ligger en lort, der ikke ser ud til at stamme fra en hund.