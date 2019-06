Madkursus i Katmandu støtter lokale kvinders kamp mod menneskehandel

FOR ABONNENTER

Fold, pres, drej. Fold, pres, drej. Den lille dejcirkel med grøntsagsfyld hviler på de yderste led af fingerspidserne på venstre hånd, mens tommel- og pegefinger på højre hånd giver dejen et lille fold, presser og drejer. Fold, pres, drej. Man skal være fingernem for at lave pæne runde momos – traditionelle nepalesiske dumplings – der angiveligt har fået deres navn, fordi når man først har spist en, vil man have more, more.