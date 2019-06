Kulturarv var gemt og glemt i kælderen på italiensk luksushotel

Mere at opleve

Veronas vilde undergrund

Overalt i Veronas dukker både romerske ruiner og diverse mosaikker op, bare du tænker på at rode lidt i jorden eller grave ud til en ny kælder. Her er tre knap så kendte steder, hvor du kan opleve byens fortid.

1. Seværdighed i tøjbutikken

Shoppinggaden Via Giuseppe Mazzini er et af Veronas få virkelig rædselsfulde steder, proppet med turister og overdyre forretninger, men det er alligevel værd at besøge herreafdelingen i underetagen af Benetton-butikken. Ikke for den seneste kollektion eller de bedste tilbud, men fordi der midt i rummet ligger en stor romersk ruin.

Benetton, Via Giuseppe Mazzini 41, Verona

2. Michelinrestauranten med den utrolige kælder

»Det var en stor overraskelse for både os og byen«, siger Antonio Gioco, der er ejer af den 1-stjernede michelinrestaurant 12 Apostoli, da han viser rundt i kælderen under stedet. For i slutningen af 1980’erne opdagede Gioco-familien, at kælderen gemte på nogle utrolige fortidsminder. Efter tre års udgravninger, som kulturarvsstyrelsen i Verona overvågede, stod det klart, at restauranten gemte på resterne af et romersk tempel, dele af hovedvejen, der skar gennem byen, samt ruinerne af et domhus, der alle kunne dateres til år 50 e.v.t. I dag ligger udgravningerne i forlængelse af vinkælderen hos 12 Apostoli og kan opleves af restaurantens gæster. »Jeg vil altid gerne vise det frem«, siger Antonio Gioco, »man skal bare spørge«.

12 Apostoli, Vicolo Corticella San Marco 3, Verona www12apostoli.com

Undseligt tempelkompleks



Det er ikke sted, du finder, hvis ikke du lige ved, hvor du skal lede. Måske er det derfor, at kun omkring 50 gæster ugentligt besøger Corte Sgarzerie, der ligger gemt på bagsiden af to udendørs restauranter på en lille plads, og som kun har åbent lørdag og søndag formiddag. Der er gratis entré, og nede i den kølige undergrund kan du se resterne af et stort Capitolium-kompleks til ære for de romerske guder Jupiter , Juno og Minerva. En film fortæller historien om templet, der blev udgravet mellem 1983 og 2011.

Corte Sgarzerie, Via San Marino 1, Verona

Vis mere