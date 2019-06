21 ting, du gerne vil vide, inden årets sommerferie

FOR ABONNENTER

Forhåbentlig kommer du ikke til skade på din ferie. Men, men, men, hvis det sker, og det er så slemt, at du skal transporteres hjem, så kan det meget vel være noget, der flugter med en regning i 100.000 krones klassen. Politiken løber ingen ærinder for forsikringsselskaberne herhjemme, men vi bliver alligevel nødt til at understrege vigtigheden af at have en rejseforsikring. Så overvej det nu for Søren ...