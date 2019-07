Tirpitz stormer frem på listen over Danmarks mest besøgte attraktioner

Tivoli er igen, igen nummer et på listen over de mest populære attraktioner på turistorganisationens VisitDenmarks årlige hitliste, men højdespringerne er Tirpitz i Blåvand med en fremgang i antal besøgende fra 2017 til 2018 på 42 procent. Museet på Koldinghus har haft en vækst på 28 procent, mens besøgstallet på Knuthenborg Safaripark på Lolland er steget med 26 procent.

Fakta 10 mest besøgte attraktioner VisitDenmark har opgjort de 10 mest besøgte attraktioner i Danmark i 2018. Procenttallet er udviklingen i forhold til 2017. I parantes står placeringen i 2017. 1. Tivoli: 4.854.000 og 10,9 procent (1) 2. Dyrehavsbakken: 2.400.000 og 0,0 procent (2) 3. Legoland: 1.700.000 og 0,0 procent (3) 4. Zoologisk Have i København: 1.219.000 og 4,0 procent (4) 5. Botanisk Have i København: 822.000 og -15,3 procent (5) 6. Djurs Sommerland: 818.000 og 1,2 procent (6) 7. Louisiana: 756.000 og 15,0 procent (10) 8. Rundetårn: 700.000 og 3,0 procent (8) 9. Aquadome – Lalandia Billund: 682.000 og 0,1 procent (7) 10. Tivoli Friheden: 606.000 og 7,7 procent (12) I alt: 14.557.000 og 3,2 procent Vis mere

34,8 millioner danske og udenlandske turister gik gennem tælleapparaterne sidste år hos Danmarks 300 største attraktioner. De 10 mest besøgte destinationer stod med 14,5 millioner gæster for over en tredjedel af de besøgende. Top 10 attraktionerne havde i 2018 en fremgang på 449.000 i forhold til året før, hvilket svarer til 3,2 procent.

Jubilæumsudstillingen 'Magtens smykker' med smykker fra Erik Klipping til Dronning Margrethe trak masser af besøgende til Koldinghus. Foto: Brian Karmark

Med 4,8 millioner besøgende og en fremgang på 10,9 procent er Tivoli igen urørlig på førstepladsen og har dobbelt så mange gæster som nummer to på listen, Dyrehavsbakken. Eneste nyhed på Top 10 listen er Tivoli Friheden i Aarhus, som har presset en anden aarhusiansk attraktion, kunstmuseet Aros, ud af listen.

Janne Grønkjær Henriksen, marketingdirektør i VisitDenmark, skriver i en pressemeddelelse, at »fælles for de store attraktioner i Top 10 er, at de ved, at der skal investeres i nyheder for at være et attraktivt valg for både danskere og udenlandske turister, og de har ressourcerne til det. Det er helt afgørende for succes, at man som attraktion forstår at udvikle og innovere sit produkt og at målrette det til sit publikum, for konkurrencen om forbrugernes tid og penge er skarp, og der kommer hele tiden nye konkurrenter til«.

Champagneeffekt i Tirpitz

Tirpitz er med en fremgang på 42 procent flere besøgende i 2018 i forhold til 2017 en af de helt store himmelstormere på Top 300 listen. 235.530 besøgte Tirpitz, som er tegnet af Bjarke Ingels tegnestue BIG. Museet ligger skjult i sandet bag en gammel kanonbunker fra Anden Verdenskrig. En underjordisk korridor forbinder den nye attraktion med den gamle bunker. Under overfladen findes fire store udstillingsgallerier samt café og butik.

I VisitDenmarks rapport noterer man, at Tirpitz var en nyhed i sig selv, da den åbnede i sommeren 2017. Fremgangen på hele 42 procent i 2018 skyldes, at man kun havde et halvt år åbent året før. Desuden fik Tirpitz masser af omtale både i danske og udenlandske medier ikke mindst på grund af Bjarke Ingels spektakulære arkitektur.

De menneskelige fortællinger omkring opbygningen af Hitlers Atlantvold er temaet i den permanente udstilling 'En hær af beton', og det fascinerer besøgende. Foto: Morten Langkilde

Helle Ølgaard, leder af Tirpitz, fortæller da også, at besøgstallet i første halvår af 2019 ligger cirka 20 procent under tallet sidste år, men det er ikke overraskende:

»Når man åbner et nyt sted, er der en champagneeffekt. Vi havde regnet med, at der årligt ville komme 100.000 gæster, når vi åbnede Tirpitz, men på vores et års fødselsdag 29. juni 2018 rundede vi gæst nummer 300.000. Vi er kommet tre gange så godt fra start, som vi havde regnet med«.