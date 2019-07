Tre himmelråbende oplevelser i Toulouse

FAKTA

Turen til Toulouse

Klimaaftryk tur-retur:

Fly: 508kg CO 2 per person

Bil: 492kg CO 2 per bil (dividér med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).

Tog/bus: 151 kg CO 2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

www.politiken.dk/klimaberegner

Toulouse er Frankrigs fjerdestørste by med knap en halv million indbyggere, 680 km syd for Paris. I bil er der 1.718 km fra den danske grænse. Tog fra København til Toulouse koster tur/retur 5.165 kroner ifølge Trainline.com og tager mindst 25 timer hver vej.

Toulouse kaldes den lyserøde by, fordi murstenene i de traditionelle huse har den farve – ofte kombineret med lyseblå smedejernsaltaner, hvor farven her kaldes pastel – og er en kilde til byens rigdom, da man udvandt den af en særlig blomst og solgte den globalt. Byens blomst er violen.

Toulouse er kendt for industri rettet mod luftfart og fly, men med masser af kultur og gå-ud-liv. Bymidten er meget koncentreret, så det er her, man skal bo. Her er mange hippe restauranter, som er til at betale. En treretters menu fås ofte for under 200 kr. Et glas vin eller øl koster ca. 50 kr.

Mere info hos toulouse-tourisme.com

