Manden, der gjorde Norwegian til verdens 5. største lavprisselskab, stopper: »Det er ikke naturligt at være chef, når man er gået ind i sine 70’ere«

Bjørn Kjos var i 1993 med til at stifte Norwegian, der er vokset til et af verdens største lavprisselskaber.

Norwegians administrerende direktør, Bjørn Kjos, stopper på sin post. Det oplyser det norske luftfartsselskab i en meddelelse.

Bjørn Kjos har de seneste 17 år været i spidsen for selskabet, som han selv var med til at stifte i 1993.

Den 72-årige Bjørn Kjos vil fortsat have en rolle i Norwegian, som han har været med til at sætte i en position som verdens femtestørste lavprisselskab.

Kjos vil fremover være rådgiver for selskabets bestyrelsesformand.

»Jeg har stor tillid til, at bestyrelsen vil rekruttere en godt kvalificeret koncernchef til at lede Norwegian videre sammen med resten af topledelsen. Den næste koncernchef har en utrolig spændende opgave foran sig, og jeg er glad for at jeg nu kan give stafetten videre, mens jeg selv kan koncentrere mig om nogle udvalgte projekter, som vil være af stor betydning for Norwegian fremover«.

»Som jeg har udtalt mange gange, er det ikke naturligt at sidde som koncernchef, når man er gået ind i sine 70’ere«, siger den afgående koncernchef Bjørn Kjos.

Norwegian har endnu ikke fundet en afløser for Bjørn Kjos, men indtil det er sket, vil finansdirektør Geir Karlsen passe posten.

Samtidig vil bestyrelsesformanden - danskeren Niels Smedegaard - spille en mere aktiv rolle i samme periode.

I løbet af de 17 år Bjørn Kjos har været koncernchef, er Norwegian vokset fra at være et lille indenrigsflyselskab med 130 ansatte og fire fly til at være et globalt lavprisselskab med over 11.000 ansatte over hele verden og en flåde på 162 fly.

Ændringerne er gældende fra 11. juli.

Ritzau/Eva Holtegaard-Kasler

ritzau