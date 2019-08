Forbrugereksperter river sig i håret over biludlejnings-trick

Guide

Lej bil - uden at blive snydt

1. Småt er ikke altid godt. Vælg et udlejningsfirma, du er tryg ved, og som også opererer i Danmark. FDM oplyser, at de oplever flest klager over små, lokale udlejningsfirmaer.

2. Læs lejekontrakten grundigt igennem, inden du skriver under. Hvad inkluderer prisen for billejen? Frit antal kilometer, autostol, GPS, osv?

3. Forsikring giver ofte unødige udgifter. Undersøg, om din egen forsikring allerede dækker billeje i Europa. Hvis ikke, så undersøg, hvor godt udlejerens dækker, og om selvrisiko er urimelig stor. Er du i tvivl om forsikringsforholdene, så spørg udlejer eller find en anden udlejer. Hold hovedet koldt, selv om sælger prøver at prakke dig en forsikring på, som du ikke behøver.

4. Biludlejer med shuttlebus. Hvor skal du afhente bilen? Vær opmærksom på, om det er i lufthavnen, eller om du skal afhente et andet sted. Hvis det er langt fra lufthavnen, er det svært at forlade udlejer, hvis kravene er urimelige.

5. Bookingsidens ansvar. Bruger du en bookingside, som sammenligner priserne, så undersøg, hvad bookingsiden er ansvarlig for i forbindelse med billejen. Dette kan du læse i ”Generelle vilkår og betingelser”, inden du booker.

6. Tag forsikringspolicen med. Det kan hjælpe dig i situationen, at du kan pege på det sted i din forsikring, hvor der står, at du er dækket. Hav i øvrigt altid lejepapirerne på dig, når du anvender bilen.

7. Selvrisiko kan betyde krav om Mastercard eller lignende. Hvis der er en selvrisiko, kan udlejeren godt kræve, at du har et kreditkort, så de kan sikre sig dækning af selvrisikoen. Dette sker normalt ved, at de spærrer – ikke hæver – et beløb på kortet. Visa/Dankortet eller andre debetkort er IKKE et kreditkort, og det er ikke alle biludlejere, der accepterer det. Det bruger nogle udlejere til at kræve, at du køber en ekstra forsikring. Tag derfor gerne et internationalt kreditkort med for en sikkerheds skyld. Det gælder også, selvom du har kunnet bruge Visa/Dankortet til at betale for billejen eller til at leje bil før, eller hvis selskabet allerede har accepteret det i din billeje på hjemmesiden. Selvrisiko hedder excess på engelsk.

8. Find fem fejl. Kontrollér bilen for fejl og mangler, gerne sammen med udlejer, inden du forlader udlejningsfirmaet. Tag eventuelt fotos, hvis bilen har skader.

9. Få udlejer til at notere eventuelle skader på lejekontrakten. Få også bilen gennemgået, når du afleverer den.

10. Hvis det alligevel går galt, så kan du klage til Forbruger Europa

Kilder: Forbruger Europa og FDM

