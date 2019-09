Fakta

Sådan gør du

Alle i alderen 18-64 år, der fisker i Danmark, skal erhverve sig et lystfisketegn. Det købes hos Miljø- og Fødevareministeriet og koster 185 kroner for et år. Indtægten bruges til fiskepleje i form af udsætning af fisk, vandløbsrestaurering og arbejdet med at skaffe ny viden om fiskenes adfærd.

I Mariager Fjord kan du både fiske fra kysten, fra båd og fra fiskekajak. De to sidstnævnte kan lejes hos Mariagerfjord Kajak og Hadsund Jolleudlejning.

Fisker du fra kysten, så besøg Seatrout Mariagerfjord for at få de bedste tips til, hvor du kan fiske fra. Her finder du også al anden relevant information om eksempelvis fiskemetoder, fiskearter, årstider ved fjorden, regler og overnatning.

Vis mere