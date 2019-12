Fem dages rundtur: I bil, båd og vandrestøvler gennem det sydlige Bretagne

Frankrigs store, vestlige halvø er en fascinerende, flertydig oplevelse. På den ene side finder man et andet Norden, med det særlige lys, de forblæste, forrevne klippekyster og den store himmel. På den anden side kan man under en azurblå himmel føle sig hensat til Middelhavet, men lykkeligt befriet for turismens betonjungle og Sydeuropas ulidelige varmegrader.

Her er østersparker og crêpes ad libitum. Her er dramatiske skyer, så selv impressionisternes ’skymester’, Eugène Boudin, forlod sit elskede Normandiet for at male løs på strand og klint. 140 malerier af bretonske skyformationer fra hans hånd blev det til.