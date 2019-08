Dyrenes topmøde vil frede Afrikas vilde elefanter

Fakta

Citeskonventionen

Cites: Convention on International Trade in Endangerede Species of Wild Fauna and Flora er en global aftale fra 1973 om handel med udryddelsestruede vilde dyr og planter. Også kendt som Washington-konventionen, fordi den blev underskrevet i den amerikanske forbundshovedstad.

Antal: Omkring 5.600 dyrearter og 30.000 plantearter er omfattet.

Opdeling: De beskyttede arter er opført på tre lister. Liste I indeholder stærkt truede dyr, f. eks. tigre og havskildpadder. Liste II omfatter truede arter, f. eks. visse arter af krokodiller og orkideer. Liste III er lokalt truede dyr, f. eks. visse arter af andefugle.

Handel: For arter på Liste I er al handel stort set forbudt. For Liste II og III er international handel tilladt, hvis de nødvendige myndighedstilladelser foreligger.

Underskrivere: 183 (182 lande og EU).

Kilder: Den Store Danske Encyklopædi og Cites.

