Ideen var min, og min mand var med på den, så jeg begyndte at google 'volunteering + family'

Fakta

Bliv frivillig i din ferie

Klimaaftryk tur-retur Cuyutlán:​

Fly: 3.203 kg CO 2 per person (det svarer til at køre ca. 24.638 km i bil).​

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.​

Forstå tallene, regn selv dit aftryk ud, og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner​

Der findes mange organisationer, som arrangerer rejser, blandt andre Global Contact, GoEco Volunteer, Projects Abroad, Volunteering Projects og Working Abroad.​

Ophold varer typisk fra 1-6 uger og kan foregå på alle tidspunkter af året. ​

Pris: Med Projects Abroad koster to uger for to voksne og to børn ca. 35.000 kr. inkl. kost, logi, forsikringer og transport til og fra lufthavn, men ekskl. flybilletter og vaccinationer. ​

Gode råd med børn:Vælg et emne, der interesserer børnene. Hvis jeres børn elsker fodbold, så kig efter et projekt, hvor man underviser i en lokal fodboldklub, og hvis de elsker dyr, så kig efter et dyreprojekt.​​

Tænk på, om projektet hands-on? Det er sjovere for børn, hvis de må røre dyrene eller lege med andre børn, end hvis det er forskning og optælling.​

Tal med børnene inden afrejse om, at det er arbejde, hvor man skal møde hver dag, også selv om man ikke gider. ​

Lær dem et par gloser på det lokale sprog. At kunne sige ’hola’ og ’gracias’ gør en stor forskel. ​

Andre frivilligrejser:​

Red havskildpadder i Grækenland (Working Abroad)

Lær børn i Ghana at spille fodbold (Volunteer World)

Pas skadede orangutanger i Indonesien (Go Eco Volunteer)

