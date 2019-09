Norwegian beder kreditorer om økonomisk hjælp

Norwegian tilbyder start- og landingspladser for til gengæld at få forlænget løbetiden på obligationer.

Norwegian, der i et stykke tid har været i økonomiske vanskeligheder, beder nu sine kreditorer om en håndsrækning.

Det norske luftfartsselskab beder kreditorerne om at forlænge løbetiden på to af sine obligationer. Til gengæld tilbyder Norwegian sikkerhed i start- og landingspladser i Gatwick-lufthavnen i London.

I en meddelelse fra Norwegian oplyses det, at start- og landingspladserne har en værdi af 380 millioner dollar, eller lige knap 2,6 milliarder kroner.

Selskabet er blandt andet ramt af problemer med sin flåde af Boeings 737 Max-fly.

»På trods af store operationelle forbedringer har den arbejdende kapital været negativt påvirket af problemer med Rolls-Royce-motorerne og flyveforbuddet af Max-flyene til en samlet værdi af cirka 1,5 milliarder norske kroner (cirka 1,1 milliard danske kroner)«, skriver Norwegian i meddelelsen.

Vidner om økonomiske problemer

Ifølge Jacob Pedersen, aktieanalysechef i Sydbank, er trækket fra Norwegian et vidnesbyrd om, at selskabet er i økonomiske problemer.

»Det vidner om, at man ikke er ude af de likvide vanskeligheder, som man i en periode har været i«.

»Når man tilbyder de her tilladelser for at forlænge obligationer, så virker det som om, at der ikke er så mange penge i kassen«, siger Jacob Pedersen.

De to obligationer, Norwegian ønsker at forlænge løbetiden af, står lige nu til at udløbe i 2019 og 2020.

Selskabet forsøger at få dem forlænget til henholdsvis 2021 og 2022.

ritzau