Norwegian nedlægger alle ruter over atlanten med Max-fly

Luftfartsselskabet Norwegian nedlægger alle transatlantiske ruter med den skandaleramte flytype Boeing 737 Max.

Det oplyser selskabet tirsdag ifølge det norske erhvervsmedie E24.

Allerede i september sidste år annoncerede Norwegian, at selskabet ville indstille flyvninger mellem USA og Belfast i Nordirland og Edinburgh i Skotland.

Den beslutning blev truffet på grund af for dårlig indtjening på ruterne.

Til september vil de resterende seks ruter fra Cork, Shannon og Dublin i Irland til byer i USA og Canada også blive nedlagt.

Det sidste fly vil ankomme til Dublin fra USA 15. september, oplyser selskabet.

Ruterne er blevet drevet af erstatningsfly

Norwegian påpeger, at det i månedsvis har været tvunget til at drive ruterne med erstatningsfly.

Det skyldes, at alle Boeing 737 Max-fly har været tvunget til at blive på jorden siden marts efter to flystyrt i henholdsvis Etiopien og Indonesien.

Norwegien nåede at modtage 18 eksemplarer af den nye flytype, før flyveforbuddet blev indført.

»Siden marts har vi arbejdet utrætteligt for at minimere konsekvenserne for vores kunder ved at leje erstatningsfly for at drive ruterne mellem Irland og Nordamerika«, skriver selskabet i en pressemeddelelse og tilføjer:

»Da det stadig er usikkert, hvornår Boeing 737 Max kan komme tilbage i drift, er denne løsning ikke bæredygtig«.

Dermed er det ifølge E24 endegyldigt slut for den tidligere koncernchef Bjørn Kjos' drøm at ændre på langdistancemarkedet.

Planen var ellers at åbne mindre ruter over Atlanterhavet ved hjælp af mindre og mere effektive fly med en bedre rækkevidde.

De øvrige 46 langdistanceruter mellem Europa og USA, der drives med det større langdistancefly 787 Dreamliner, vil ikke blive påvirket af beslutningen.

ritzau