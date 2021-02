Tag på cykelferie langs 190 km vandvej i Sverige: Langs Göta kanal rejser du gennem den svenske folkesjæl

Stien er fin og plan og følger kanalen. Den blev i sin tid brugt af pramdragerne. I dag er det turister, der drager frem og tilbage på stien langs dette svenske mesterværk anlagt med dynamit og tusindvis af soldaters arbejdskraft.

Göta Kanal er en del af den 614 kilometer lange vandvej mellem Göteborg i vest og Mem nær Söderköbing i øst, hvorfra der er åbent vand til Stockholm. Som dansker er det sjovt at tænke på, at ’vi’ har en vigtig rolle i den 190 kilometer lange kanals historie. Det var nemlig den danske øresundstold, der var anstødssten til, at kanalen blev anlagt.

Allerede i 1500-tallet talte man i Sverige om mulighederne for at slippe for den ekstra afgift som svenske handels- og krigsskibe skulle betale til den danske konge, når de sejlede gennem Øresund. Men det var først i 1809, da greve og politiker Baltzar von Platen sammen med den skotske kanalbygger Thomas Telford præsenterede en udførlig plan for en vandvej gennem Sverige, at ideen blev til noget. Rigsdagen vedtog projektet, og året efter gik man i gang.

Vandvejen fra Göteborg til Sveriges største sø, Vänern, fandtes allerede: Den 82 kilometer lange Trollhätte kanal, som stort set hele vejen er den naturlige Göta elv. Kun den sidste halve snes kilometer er gravet. Kanalens første sluse blev bygget i 1607, og i 1800 var der sluser hele vejen til Vänern.