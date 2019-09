Bagage-ansatte i lufthavn genoptager arbejdet efter strejke De, der håndterer bagage for SAS, nedlagde fredag arbejdet. 52 flyafgange blev aflyst.

Efter en cirka seks timer lang overenskomststridig strejke har de, der håndterer bagage for blandt andet flyselskabet SAS, genoptaget arbejdet i Københavns Lufthavn.

Det bekræfter Henrik Bay-Clausen, formand for 3F Kastrup.

»De er ved at genoptage arbejdet nu«, siger han klokken 19.35 fredag.

Medarbejdere i SAS Ground Handling (SGH) nedlagde fredag omkring klokken 13 arbejdet, og det har ført til store problemer for især SAS.

52 afgange blev aflyst. Også torsdag nedlagde medarbejderne deres arbejde, og det førte til 22 aflyste afgange.

Samlet er over 7700 passagerer berørt af de mange aflysninger torsdag og fredag.

Blandt de større flyselskaber, der benytter sig af SGH, kan nævnes Danish Air Transport, Eurowings, Icelandair, Qatar Airways og Thai Airways.

Ifølge SAS skyldes striden og den ifølge begge parter overenskomststridige arbejdsnedlæggelse, at en bagageportør har organiseret sig i en anden fagforening end de øvrige portører.

Det skal have skabt vrede blandt bagageportørerne, som er udvandret, når den pågældende portør er mødt på arbejde.

»Det er en meget principiel og vigtig sag for alle. Der er foreningsfrihed i Danmark, og bagageportøren skal have lov til at gå på arbejde og være medlem af en anden fagforening end 3F.

»Der er et krav til os om, at han skal fjernes, og det vil vi altså ikke gå med til«, siger Mariam Skovfoged, kommunikationschef i SAS.

Chikaneret af kollegerne

Luftfartsselskabet oplyser, at det har dokumentation for, at den pågældende medarbejder er blevet chikaneret og truet, fordi han ikke ville melde sig ind i 3F.

Den fortolkning af situationen er Henrik Bay-Clausen dog uenig i. Det er to forskellige sager, der blandes sammen, mener han.

Arbejdsnedlæggelsen torsdag og fredag skyldtes ikke den ansattes valg af fagforening, slår han fast.

»Nej, det gør den ikke«.

»Den aktuelle desværre overenskomststridige arbejdsnedlæggelse skyldes utryghed på grund af grænseoverskridende adfærd fra en kollega, som har filmet andre kolleger uden samtykke«, siger han uden at ville uddybe yderligere.

Henrik Bay-Clausen forventer ikke, at der kommer yderligere strejker.

SAS er dog langtfra overbevist om, at personaleproblemerne er ovre.

»Bagageportørerne kom på arbejde, da den pågældende medarbejders vagt sluttede, og det er netop derfor, at denne situation er alvorlig og bekymrende«, oplyser SAS fredag aften.

ritzau