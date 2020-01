Især piskningen af kvinder under manddomsprøven med tyrene virker stærkt provokerende

Etiopiske stammer som hamer-folket er blevet en stor turistattraktion, men skal man opsøge dem og risikere at spolere deres livsstil, eller er man med til at bevare deres kultur? Mange af stammerne kræver penge for at blive fotograferet. Irriterende! Eller er det med til at bringe dem ud af fattigdommen? Politiken har besøgt tre stammer og spurgt eksperter til råds.