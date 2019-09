Ufarlig taske lukkede Aarhus Lufthavn i timer En mistænkelig taske fik lukket Aarhus Lufthavn. Tirsdag aften er afspærring ophævet. Der var intet farligt.

Artiklen er opdateret kl. 20.39.

Aarhus Lufthavn kan tirsdag aften atter slå dørene op for rejsende, efter at store dele af den blev afspærret og evakueret.

Det skyldtes, at Østjyllands Politi klokken 13.30 fik en henvendelse fra lufthavnen om, at den havde fundet en mistænkelig genstand i bygningen.

Bomberyddere og andre eksperter blev tilkaldt, men klokken 20 kan politiet berolige med, at der intet farligt var fundet.

»Afspærringen er nu ophævet, da vi ikke fandt spor efter sprængstof eller lignende i den taske, vi undersøgte. Vi beklager ulejligheden, men vi tager ingen chancer med hensyn til borgernes sikkerhed«, skriver Østjyllands Politi på Twitter.

I tasken var der blandt andet forskellige former for værktøj. Da det ikke kunne fastslås med det samme, blev lufthavnen lukket ned.

»Vi tager ingen chancer, når det gælder borgernes sikkerhed, og da vi ikke kunne udelukke, at der kunne være noget sprængfarligt i tasken, valgte vi at evakuere og afspærre lufthavnen«, siger politiinspektør Michael Kjeldgaard i en pressemeddelelse.

Det var en 44-årig kinesisk statsborger, som havde haft tasken med. Han blev kortvarigt sigtet for at bryde loven om våben og andre eksplosivstoffer.

Efterforskningen ventes afsluttet snart, og politiet forventer at løslade den 44-årige efter endt afhøring.

140 personer nåede at blive evakueret fra lufthavnen og over i en bygning tæt på lufthavnen, før de ud på aftenen fik lov at forlade stedet.

Et fly med 70 passagerer var netop landet i lufthavnen, der den blev evakueret. Det førte til, at det i flere timer holdt på landingsbanen, før det blev besluttet, at flyet skulle tage til Københavns Lufthavn.

Aarhus Lufthavn hed tidligere Tirstrup Lufthavn. Det er en mindre lufthavn beliggende cirka 35 kilometer nordøst for Aarhus.

ritzau