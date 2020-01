Kender du Irlands eksotiske hemmelighed?

Turen til Garnish Island

Klimaaftryk tur-retur:​

Fly: 493 kg CO 2 per person (det svarer til at kunne køre ca. 3.792 km i bil).

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.​​​

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere, på

politiken.dk/klimaberegner

Garnish Island befinder sig i Bantry-bugten ca. 4 timers bilkørsel fra Dublins lufthavn. Man sætter bilen i Glengarriff og tager færgen ud til øen (ca. 20 minutter).

Det koster 5 euro (37 kr.) per person at besøge Garnish Island. Her tages kun imod kontanter, og der er ikke hæveautomat i Glengarriff. På øen findes en snackbar med kolde og varme drikke, kager, chips osv.

Garnish Island er lukket mere eller mindre ned fra 1. november til 1. april. Øen har sin skiftende skønhed gennem hele sommerhalvåret. Travlest er her fra midt juli til midt august.

Golfstrømmen styrer vejret ved Bantry-bugten. Her er mildt i sommerhalvåret, men tag gode sko og vind- og vandtæt tøj med.

Det er muligt at overnatte på det klassiske badehotel Eccles Hotel tæt på færgelejet. Her spiser man også godt. Alternativt kan man have base i den større og livlige by Bantry på eksempelvis The Maritime Hotel ved byens marina.

