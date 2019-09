Tre fly med Spies-passagerer forbliver tirsdag på jorden

En række passagerer, som tirsdag aften skulle være rejst med rejsebureauet Spies Rejser, er ikke kommet afsted som planlagt.

Tre Thomas Cook Airlines Scandinavia-fly må således ikke lette på grund af problemer med leasingkontrakter.

Det skriver TV2, som har talt med Lisbeth Nedergaard, der er kommunikationschef hos Spies. Ifølge hende bliver der arbejdet intenst på at få flyene i luften så snart som muligt.

»Men vi forudser også udfordringer de kommende dage, siger hun til TV2.

Thomas Cook Group ejer Spies Rejser, men ejerselskabet endte natten til mandag med at måtte begære sig konkurs.

Det skabte grus i maskineriet hos Spies, som mandag måtte aflyse afgange, og tusindvis af danskere strandede dermed på feriedestinationer i udlandet.

Mandag aften åndede en række passagerer formentlig lettet op, efter at det blev meldt ud, at licenserne til flyene var flyttet fra England til det nordiske selskab. Dermed kunne Spies flyve normalt fra tirsdag, lød meldingen.

Det har dog tilsyneladende ikke været så let som først antaget.

Det er uvist, hvor mange Spies-passagerer der er ramt af aflysningerne tirsdag.

Ingen af flyene skulle lette fra Københavns Lufthavn. Der var derimod tale om et fly fra Palma de Mallorca i Spanien til Helsinki i Finland.

Et andet fly med Ving-passagerer skulle fra Kalmar i Sverige til Palma de Mallorca i Spanien for senere tirsdag at flyve til København med Spies-gæster.

Det tredje fly skulle lette fra Trondheim i Norge for senere at lande i Alanya i Tyrkiet. Det samme fly skulle desuden flyve to gange onsdag, men også de afgange er aflyst.

ritzau