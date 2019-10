Langs Jerntæppet: På sightseeing i et minefelt

FOR ABONNENTER

Forsigtigt sætter jeg fødderne ned i Arndt Macheledts fodspor, for vi bevæger os frem i et minefelt mellem to meterhøje pigtrådshegn på den gamle grænse mellem Øst- og Vesttyskland. Minerne er for længst fjernet – forhåbentlig – og Tyskland genforenet, men før 1990 var her et dødens bælte, og mange østtyskere mistede livet i forsøget på at undslippe det kommunistiske diktatur i øst og nå friheden i vest.