Tolkiens hobitter ville føle sig hjemme her: Opdag Englands frodige og rolige hemmelighed

Fakta

Turen til Exmoor Nationalpark

Klimaaftryk tur-retur:

Bil: 3.080 km via tunnelforbindelsen fra Frankrig. 400 kg CO2 (divider med antallet af personer i bilen på rejsen og udregn klimaaftryk per person)

Tog/bus: 123 kg CO2 per person

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO2 per år.

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk og se, hvordan du kan klimakompensere på www.politiken.dk/klimaberegner

Transport: Exmoor ligger delt mellem grevskaberne Somerset og Devon nord for den mere kendte Dartmoor. Man kan kun komme rundt i egen bil; offentlig transport er her ikke meget af. Fra Londons lufthavne er køreturen ca. 4 timer i ét stræk. Det er muligt at køre med højhastighedstog fra London til byen Taunton (1,5 timer) tæt på og leje bil her. Vejene er smalle, så undgå et stort køretøj. Autocamper frarådes.

Rejsetidspunkt: Exmoor bør besøges i sommerhalvåret. Fra november til april lukker meget ned. Sne og dårligt vejr kan præge vintermånederne. Sørg for at have kontanter med. Flere af de små veje er privatejede, og der opkræves en mindre roadpricing på omkring 1 pund (8,70 kr.). Vejret er meget omskifteligt, men mildt. Medbring vind- og vandtæt tøj og gode, vandtætte vandresko.

Sæt god tid af: Afstandene er større end som så, og man har lyst til at stoppe hele tiden og nyde landskabet. Man bør have minimum to overnatninger i Exmoor, men gerne en håndfuld for at nå det hele.

Mad og overnatning: Exmoor er ikke øde. Der er flere landsbyer, fiskerlejer og småbyer med butikker, pubber, tehuse og gode overnatningssteder. Middelalderbyen Dunster er en god base for det nordlige Exmoor. Her kan man f.eks. tjekke ind på landevejskroen Luttrell Arms Hotel med godt køkken, smukke værelser og ild i pejsen. Ved kysten trækker især tvillingebyerne Lynton og Lynmouth, hvor man bør bo på Highcliffe House B&B med gode værter og en femstjernet udsigt.

