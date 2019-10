Det nære er et hit på den kommende weekends rejsemesse: »Det er helt sindssygt, hvor stor interesse der er for rejsemål i Danmark«

Klima og bæredygtighed er for alvor ved at slå igennem på næste weekends rejsemesse i København.

»Det er helt sindssygt, hvor stor interesse der er for rejsemål i Danmark. Først for tre-fire år siden etablerede vi en lille afdeling med nære rejsemål, som også omfattede Danmark. Vi havde aldrig haft Danmark med før, men sagde: Lad os prøve. Og det har vist sig, at der er en enorm interesse for at holde ferie herhjemme«.