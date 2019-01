Rejsebureau har set skriften på væggen: »Fly er dødssygt på korte strækninger«

Foto: Sisse Dupont Hyggen og samværet er en væsentlig del af oplevelsen på busturen, og så kan man altid nyde en lille skarp.

Hyggen og samværet er en væsentlig del af oplevelsen på busturen, og så kan man altid nyde en lille skarp. Foto: Sisse Dupont

»Det er en stor logistisk operation, hvis man skal arrangerer busrejser, for specialisterne samler jo folk op i stort set hver eneste flække. Det kan vi slet ikke hamle op med, eftersom vi hovedsagelig er et oversøisk bureau. Vi har dog talt om, at der kan indlægges togture på visse destinationer som Balkan, Hviderusland og Ukraine«, siger Esben Gynther.

Marketingchefen er overbevist om, at vores feriemønster bliver ændret inden for de næste fem år. Esben Gynther spår, at flere og flere vil holde ferie herhjemme især på grund af de varmere somre. Det kan også være, at folk vælger langtidsferier, så de i løbet af et ferieår fortsat tager fire ugers ferie, men i stedet for at placere to af dem om sommeren og to om vinteren tager det hele på én gang og kun flyver ud og hjem en enkelt gang, så de halverer deres CO 2 -forbrug.

Rejsens grønne profil

Vitus og Gislev Rejser er begge specialister i især busrejser og har erfaring med den firehjulstrukne transportform – de har solgt busrejser siden henholdsvis 1973 og 1946, og begge bureauer melder om fornyet interesse rejseformen.

I 2019 arrangerer Vitus Rejser cirka 450 busrejser til danske og europæiske destinationer. Direktør Heidi Maak Glinvad siger, at busrejsen har mange fordele for de rejsende, og peger akkurat som Albatros på, at man slipper for lufthavnsbesværet:

»Komforten i en bus er også meget bedre end i et fly. Der er fra 74 til 88 centimeter mellem sæderne, og man kan læne sig tilbage uden at genere hende bagved. I princippet er der heller ingen bagagebegrænsning, og man kan også have en kasse vin med hjem i bussen efter en vinsmagning«.

Deltagerne har for manges vedkommende været det meste af verden rundt og er oppe i årene. De værdsætter hyggen, maden, oplevelserne og ikke mindst fællesskabet.

Heidi Maak Glinvad tror, at flere og flere også vil få øjnene op for busserne af miljøhensyn, »for de har alle fået miljøfiltre, så busturen er en meget miljøvenlig måde at rejse på. Jeg tror, at den kommende 60 plus-generation tænker mere på miljøet. I 1970’erne rejste man med bus mere af nød, fordi det var billigt, nu gør man det af lyst og miljøhensyn. Indtil for fem år siden faldt antallet af busrejser, men herefter har det været støt stigende«.