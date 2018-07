'Glamping' er naturen serveret på et sølvfad Turismeforsker og campingekspert Marie Vestergaard Madzak mener, at glamping – glamourøs camping – kan ændre på campingindustriens lidt støvede image.

Glampister er campister, som holder af naturen, men vil opleve den omgivet af luksus. Glampisterne har råd til at betale for den ekstra komfort og er typisk plus 50 år. Glamping er naturen på et sølvfad og en sammentrækning af camping og glamourøs.

Marie Vestergaard Madzak er turismeforsker og har skrevet en ph.d. om 'Fremtidens campingplads', hvor hun undersøgte campisternes behov og ønsker og tog et kig ud i fremtiden. Hun arbejder i et innovationscenter hos virksomheden Isabella, der fremstiller fortelte og andet campingudstyr.

Foto: Morten Langkilde De to tyskere Michael Kremer og Frederik Jankowski dyrkede den helt primitive form for camping og sov under en presenning i Tornby Klitplantage syd for Hirtshals. Morgenmaden blev indtaget stående.

I 2017 havde campingpladserne 56.000 færre overnatninger i forhold til sommeren året før. Det skyldes til dels den elendige sommer, men også at campingpladserne vil være noget for alle, hvilket er umuligt. De bliver nødt til at differentiere sig og skabe en egen profil, og her kan glamping være en af mulighederne ifølge turismeforskeren:

»Glamping kan være en hængekøje i skoven, en hytte i trætoppene eller et safaritelt med senge, skabsplads, kaffegrej m.m. Der er typisk tale om en pakkeløsning med morgenmand, måske aftensmad og en billet til et forlystelsescenter i nærheden. Der er tale om en oplevelse, som er unik og skræddersyet til den enkelte«.

Foto: Morten Langkilde På Tunø vest for nordspidsen af Samsø kan besøgende overnatte i shelters.

»De fleste har et minde fra campingpladsen med alt muligt kryb og fællestoiletter. Glamping foregår stadig ude i naturen, men man slipper for ubehagelighederne og er alene med masser af komfort. Glampisten ved, hvad hun vil have, og er villig til at betale for det«.

Turismeforskeren siger, at Glamping opstod i USA efter finanskrisen, og det er også mest udbredt i det amerikanske, men Australien er godt på vej. Herhjemme og i resten af Norden er glamping så småt begyndt, og ikke mindst »i Sverige, hvor man både har den smukke natur, og hvor man kan komme langt væk«, siger Marie Vestergaard Madzak.