Camping skal være luksus

Fuglene synger, og vandet slår højlydt op mod bredden. Uden for det store kanvastelt pusler og rumsterer det, og et stort væsen passerer forbi langsomt forbi, men jeg trækker blot dynen op over ørerne og forsvinder ind i en drømmeverden med lækre små gourmetretter og forfriskende cocktails.

Næste morgen bliver jeg vækket af Maja Sköldmark og finder ud af, at drømmen er virkelighed. Virkeligheden består faktisk af lækker mad og læskende drinks indtaget i smukke omgivelser, for jeg er på glamping – en sammentrækning af ordene camping og glamourøs – på øen Fejan i den svenske skærgård to times kørsel og sejlads nordøst for Stockholm.

Maja Sköldmark er kommet med en morgenmadskasse indeholdende frisklavet kaffe, æblejuice, nybagt brød, marmelade, ost og skinke – alt sammen selvfølgelig økologisk – som jeg kan nyde på terrassen foran mit kanvastelt med udsigt til den ydre skærgård.

Foto: Poul Husted Teltet er udstyret med dobbeltseng, garderobekasser, kikkert og brændeovn, hvis det skulle blive koldt, eller man trænger til en kop kaffe.

Gourmet i skærgården

Morgenmadskassen er kun en lille del af de lækkerier, som Maja Sköldmark og de øvrige medarbejdere fra Fejan Outdoor serverer for glampisterne i de fire store kanvastelte med dobbeltsenge, en lille ovn, petroleumslamper og hyldeplads. Ét telt har to ekstra senge.

Til teltene hører en kogestation og et miljøvenligt das, men man er velkommen til »at tisse i naturen, dog på god afstand af teltene«, som en anden Outdoor-medarbejder, Elina Linnall, grinende formulerer det. Hun fortæller, at der kun er fem-seks fastboende på Fejan, og at glamping-ideen opstod hos David Kvart, der er iværksætter og opvokset på øen. Han forsøger at skabe vækst og arbejdspladser i skærgården for at hindre, at folk flytter fra øerne.

Sådan kommer du til Fejan

Tog: Lyntog fra København til Stockholm afgår flere gange dagligt uden skift. De hurtigste ture tager 5 timer og 15 minutter. Desuden er der mere end 10 daglige afgange begge veje med skift. Bus: Fra Stockholm kan man tage bus 676 fra Tekniska Högskolan (fra Campus Norrtälje bus 631) mod Räfsnäs Brygga og derfra passagerbåden til Fejan. Turbåd: Fra Strömkajen i Stockholm

varer turen cirka 3 timer og 45 minutter. Bil: Fra Stockholm er der cirka halvanden times kørsel til Räfsnäs Brygga og derfra en halv time med passagerbåden. Priser:En glampingtur med middag forberedt af Mikkel Karstad, overnatning, morgenmad og hikingtur koster 3.490 skr. (2.520 kr.) for to. Næste Scandinavian Detours clamping er 3.-4. august. Prisen er den samme, hvis man får udleveret maden og selv varmer den. Hvis man selv har mad med, koster opholdet 2.890 skr. (2.085 kr.).

Kilde: Fejan Outdoor





Under et ophold får de besøgende udleveret mad, som de kan tilberede på kogestationen eller en stor pande, der kaldes en muurikka. Et par gange om året holder David Kvart i samarbejde med whiskyfirmaet Talisker fra øen Isle of Sky på den skotske vestkyst Scandinavian Detours, som skal inspirere skandinaverne til at gå på opdagelse i vores natur, og kombinerer den med gourmetmad og selvfølgelig whisky. Konceptet blev også afprøvet på Stevns i 2017.

På Fejan er vi ni – tre svenske par, et australsk par og så Politiken – som har indforskrevet sig til glampingoplevelsen. Højdepunktet er middagen, som tilberedes af den danske kok og kogebogsforfatter Mikkel Karstad under åben himmel foran Outdoor-bygningen, som er indrettet i den gamle Ostkustens karantænestation, hvor russiske og finske skibe i 1800-tallet skulle lægge til under koleraepidemien.

Mikkel Karstad tryller over det åbne bål, mens vi sidder ved et langbord:

»Jeg elsker at kokkerere udendørs, og ingredienserne er grøntsager, urter samlet i naturen og alt godt fra havet, som vi er omgivet af. I skal have seks retter serveret på små fade, for her skal vi dele«.

I en lind strøm ruller retterne ind over bordet. Først en puré på gule ærter og dernæst grillet broccoli med ramsløg indsamlet på øen. Brændenældepandekager med saltet torsk, som får os spisende helt op i den syvende himmel, følger efter.