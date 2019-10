Mindst 45 aflyste fly i Barcelona: Men rejsende skal ikke satse på erstatning for forsinkede eller tabte flyafgange

Der er ikke håb om erstatning for en forsinket eller tabt flyafgang for de rejsende, der får aflyst deres tur hjem fra den spanske turistmagnet Barcelona på grund af demonstrationer.

En lang række fly blev tirsdag enten forsinket eller helt aflyst i Barcelonas største lufthavn.

Efter en dramatisk dag mandag, gik flyene ellers planmæssigt fra Barcelona til København tirsdag formiddag forlød det fra flyselskabet Norwegian. Men nu påvirker omfattende demonstrationer igen El Prat-lufthavnen og togtrafikken.

Flere passagerer har måttet overnatte i lufthavnen som følge af forsinkelser og aflysninger forårsaget af gårsdagens protester, som også medførte, at mindst 70 personer blev såret, fortæller nyhedsbureauet DPA.

Desuden er tre personer anholdt ifølge spansk tv.

Kaosset i den spanske storby skyldes store demonstrationer som følge af en længe ventet dom mandag. Her blev ni catalanske tidligere separatistledere ved Spaniens højesteret idømt fængselsstraffe på mellem 9 og 13 års fængsel. De blev straffet for deres roller i en stor løsrivelsesbevægelse i 2017.

Bevægelsen, der ønskede catalansk selvstændighed fra Spanien, medførte stor politisk uro, der stadig i dag præger Spanien.

Ingen erstatning

Juridisk set er der ikke meget at komme efter, hvis man ikke kommer hjem fra sin rejse som planlagt som følge af de omfattende protester, oplyser Lars Arent, jurist og leder af Forbruger Europa.

»Ved sådan usædvanlige omstændigheder, hvor der er problemer med at komme afsted i tide, kan du ikke få erstatning, selv om flyet er mere end tre timer forsinket. Men flyselskabet skal stadig tage hånd om dig som passager«, siger Lars Arent.

Det betyder blandt andet, at selskabet skal sørge for, at du får noget at spise i ventetiden og i yderste konsekvens også et sted at overnatte.

Både Norwegian og Vueling, der flyver direkte mellem Barcelona og Københavns lufthavn i dag tirsdag melder dog om afgang og ankomst til tiden. Norwegian opfordrer til, at passagerer kommer til lufthavnen i ekstra god tid før check ind.

Og det er en god ide, for hvis protesterne derimod betyder, at du ikke når frem til lufthavnen i tide, så står du selv med hele ansvaret, understreger den juridiske ekspert.

»Er det svært at komme til lufthavnen, er det flypassagerernes eget problem. Så det handler om at komme afsted i rigtig god tid, tidligere end man ville normalt. Man har pligt til at være til stede til tiden«, siger Lars Arent.

Når togene er ramt af strejker, og vejene kan være blokeret af demonstranter, kan det være svært at vide, hvor lang tid det tager at nå frem til lufthavnen.

»Det er jo et helvede, hvis man kommer for sent, og det bliver så dyrt at komme hjem«, siger Lars Arent.

Arrestordre på ekspræsidenten

Cataloniens tidligere vicepræsident Oriol Junqueras var blandt de ni, der mandag modtog fængselsstraf ved Spaniens højesteret. Den tidligere separatistleder fik den strengeste dom af alle med 13 års fængsel.

Otte andre separatistledere fik mellem ni og 12 års fængsel.

Spaniens højesteret udstedte mandag desuden en ny arrestordre på den catalanske ekspræsident Carles Puigdemont. En tidligere arrestordre på ekspræsidenten blev droppet af højesteret i 2018.

Mette Guldagger/Ritzau