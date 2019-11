Mærk verden med Per og Sune: Her er skisportsstedet med offpiste under kontrollerede forhold

Fakta

Turen til Fieberbrunn

Klimaaftryk tur-retur

274 kg CO per person Fly: 2

291 kg CO per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og regn klimaaftryk per person ud). Bil: 2

90 kg CO per person : Tog/bus 2

En dansker udleder i snit 17.000 kg COom året Privatforbrug: 2

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på

politiken.dk/klimaberegner

ligger i Pillersee-dalen i det østlige Tyrol i Østrig. Der er togstation med forbindelse til Danmark. Der er 1.090 kilometer til Padborg. Nærmest lufthavne er Salzburg, Innsbruck og München. Uanset hvor i dalen du bor, har du gratis offentlig transport med gæstekort. Fieberbrunn

er populært i Fieberbrunn på grund af stort snefald og et område med god plads uden om pisterne. I 2015 blev Fieberbrunn forbundet med Tirol-lifterne til Skicircus Saalbach Hinterglemm Leogang, så der nu er i alt 270 kilometer pister og 70 lifter. Hertil kommer, at man nær Fieberbrunn har to små lokale skiområder, 100 kilometer langrendsløjper og et stadion for skiskydning. Offpiste og freeride

er klassisk tyrolerstemning med meget mindre natteliv og færre mennesker end hos naboen Saalbach. Til gengæld har man et stort udbud af sneaktiviteter: vandring med snesko, kælketur, gåtur med lama, slædekørsel, skøjtning, curling og rideture. Pillersee-dalen

Mere info på visittirol og på pillerseetal.

