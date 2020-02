54 bordeller, skandaler og romantik: Kun få finder vej til bjergbyen i Himalaya, der engang blev kaldt 'Nordindiens Las Vegas'

3 andre oplevelser i området

1Rid i bjergene

Lidt højere oppe end Mussoorie ligger Auli Ski Resort ca. 2.800 meter over havets overflade. Udsigten til bjergkæde på bjergkæde er formidabel, og terrænet tiltrækker skiløbere fra hele verden. I sommermånederne kan man opleve et farvetæppe af forskellige blomsterarter, og stedet er perfekt til trekking, paragliding med mere. Man kan også tage kabelbanen til toppen af bjerget for at udforske området på egen hånd eller ride på hest gennem bjergområdet. Da luften er tynd, og man hurtigt kan blive forpustet, anbefales sidstnævnte. Turen går forbi et lille tempel midt i junglen, hvor en præst velsigner de forbipasserende ved at give dem en farvet plet i panden.​

Pris: Ca. 100 kr. for en halv dags ridetur.

2Dyrk yoga i Rishikesh

Rishikesh, der ligger for foden af Himalayabjergene, ca. 250 km nord for den indiske hovedstad, New Delhi, er en kendt yogaby. Her har bl.a. Mia Farrow og The Beatles dyrket transcendental meditation. I dag er byen samlingssted for yogaturister fra hele verden, og man kan finde flere ashrams og meditationshytter smukt beliggende ud til Ganges. Byen er så hellig, at den er fuldstændig alkohol-, kød- og bilfri. I hvert fald så godt som.​

Pris: Et tredagesophold i et yogaresort koster ca. 700 kr.

3River rafting på Ganges

Ganges er hinduernes allerhelligste flod, som pilgrimme o valfarter til for at opnå spirituel renselse. Men selv om Ganges er hellig, skal man ikke snyde sig selv for at sejle en tur op ad floden og prøve en omgang river rafting. Man kan f.eks. vælge at tage på en 11 km lang tur, der varer cirka halvanden time. Undervejs skal man sejle igennem en halv snes fald, som giver et adrenalinsus af de bedste.​

Pris: Ca. 300 kr.

