Efter rekordår på stribe flyver danskerne nu lidt mindre

I Københavns Lufthavn er chief traffic forecaster i CPH Airport Thomas Thessen ikke overbevist om, at faldet i passagerer er udtryk for klimabekymringer.

»Der er et mindre fald i antallet af lokalt afgående danske, svenske, norske og andre udenlandske rejsende, mens der er lidt flere i transit. Men det er svært at sige hvorfor«, siger Thomas Thessen i et svar på mail. Han ser også SAS’ pilotstrejke, Norwegians tilpasning af deres trafikprogram samt konkurserne i WOW Air og Primera Air som benspænd for flytrafikken.

»Der kan være flere årsager. For eksempel kan det være en reaktion på de let stigende priser i 2019«, siger Thomas Thessen.

Flertal vil have flyafgift

Når man spørger danskerne selv, oplyser flere og flere, at de enten har fløjet mindre i år eller vil tage på færre flyrejser næste år.

For eksempel siger 11 procent i en repræsentativ undersøgelse, som Megafon har foretaget for Politiken, at de flyver mindre i år, end de gjorde for et år siden, og ni procent vil flyve mindre næste år. Sidste år var det kun syv procent, der ville ændre flyvaner. Hele fem procent melder ud, at de helt vil droppe at flyve, hvilket nul procent af de adspurgte var klar til i 2018.

Flyafgifter er meget mere populære, end det er selv at skære ned på flyrejserne. Mere end hver anden dansker – 59 procent – synes, at det ville være i orden, hvis der blev lagt en klimaafgift på 250 kroner på flyrejser.

Men det politiske flertal er imod en sådan afgift. Kun Enhedslisten, Socialistisk Folkeparti, Alternativet og de radikale er med på idéen, viser en rundspørge, som Politiken har foretaget. Klimaordfører hos Radikale Venstre, Ida Auken, synes ellers, at befolkningen sender et klart signal til Christiansborg.

»Det er en overvældende opbakning og en meget klar besked til regeringen om at komme i gang med afgifter på flyrejser. Danskerne har forstået, at det er helt afgørende at få gjort noget ved alle dele af klimaskadelig transport«, siger Ida Auken.