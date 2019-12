Boeing stopper produktion af 737 MAX-fly i januar Siden marts har Boeings 737 MAX-fly ikke måttet flyve. Boeing indstiller produktionen af flyene midlertidigt.

Automatisk oplæsning Beta

Der er ikke oplæsning af denne artikel, så den oplæses derfor med maskinstemme. Kontakt os gerne på automatiskoplaesning@pol.dk, hvis du hører ord, hvis udtale kan forbedres. Du kan også hjælpe ved at udfylde spørgeskemaet herunder, hvor vi spørger, hvordan du har oplevet den automatiske oplæsning. Spørgeskema om automatisk oplæsning

Flyproducenten Boeing indstiller i januar midlertidigt produktionen af fly af typen 737 MAX.

Det oplyser Boeing i en pressemeddelelse.

Boeings 737 MAX-fly har siden marts været underlagt flyveforbud i hele verden.

Forbuddet fulgte efter to styrt i henholdsvis Indonesien og Etiopien. De skete inden for fem måneder og kostede i alt 346 mennesker livet.

Der er ikke udsigt til, at flyveforbuddet ophæves foreløbigt, skriver nyhedsbureauet Reuters.

I midten af november lød det ellers fra Boeing, at 737 MAX-flyene kunne være på vingerne igen i januar.

Beslutningen om at indstille produktionen er blevet truffet af Boeings bestyrelse efter et to dage langt møde i den amerikanske storby Chicago.

Siden flyveforbuddet mod Boeings 737 MAX-fly blev udstedt i foråret, har virksomheden hver måned produceret i gennemsnit 42 fly af typen.

Som begrundelse for at indstille produktionen af 737 MAX-fly skriver Boeing blandt andet, at der er uvished om, hvornår flyene får tilladelse til igen at flyve.

ritzau