Ny lift gør lille østrigsk skisportssted meget større: »12 kilometer perler på en snor«, praler de lokale. Og de har helt ret

FAKTA

Turen til Zell am See-Kaprun

Klimaaftryk tur-retur​

Fly: 303 kg CO 2 per person.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bil: 300 kg CO 2 per bil (divider med antal personer i bilen på rejsen, og udregn klimaaftryk per person).​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Bus/tog: 92 kg CO 2 per person.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO2 per år.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Forstå tallene, udregn selv dit aftryk, og se, hvordan du kan klimakompensere på politiken.dk/klimaberegner

Tog fra Danmark med diverse skift til Zell am See, hvor stationen ligger midt i byen. Eller i bil fra Kruså/Puttgarden 1.125/1.100 km.​

Overnatning: Pensioner, ferielejligheder og hoteller i alle prisklasser varierende efter sæson. Jul-nytår, påske og februar er højsæson. Vi boede i Kaprun på hotel Active by Leitner’s, et firstjernet designhotel med spa, hvor et dobbeltværelse med morgenmad koster ca. 2.000 kr. i højsæsonen.​

Skisæson: Lifterne er i gang fra start december til midt i april. På Kitzsteinhorn-gletsjeren fra midt i oktober til udgangen af maj plus sommerskiløb i juli.​

Turistinfo: www.zellamsee-kaprun.com, www.kitzsteinhorn.at og www.skicircus.saalbach.com​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

Vis mere