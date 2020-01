Dansk rejsebureau vil nu tilbyde togrejser til europæiske storbyer

Fakta

Sådan rejser vi på ferie

Danmarks Statistik har undersøgt, hvilket transportmiddel de forskellige aldersgruppe bruger for at komme på ferie i udlandet. Tallene viser, at de ældre flyver mindst, og at i gennemsnit kun 4 procent af os vælger tog, bus, skib eller cykel:​

15-24 år: 81 procent flyver. 14 procent kører i bil. 5 procent tager tog, bus, skib eller cykel.​

25-44 år: 81 procent flyver. 16 procent kører i bil. 3 procent tager tog, bus, skib eller cykel.​

45-64 år: 83 procent flyver. 15 procent kører i bil. 3 procent tager tog, bus, skib eller cykel.​

65 år og opefter: 76 procent flyver. 14 procent kører i bil. 10 procent tager tog, bus, skib eller cykel.​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

