Transportministeren er åben for at springe på nattoget

Det klassiske nattog mellem europæiske storbyer står muligvis foran en renæssance. Flere lande overvejer at genoptage eller støtte driften – drevet frem af ny forbrugerinteresse og klimabevidsthed. ​​

I Sverige har et udvalg under transportministeriet i denne uge afleveret en delrapport, der anbefaler oprettelsen af en rute mellem Malmø – lige på den anden side af Øresund fra København – og Köln i det vestlige Tyskland. Den vil kunne være i drift allerede i 2022 og knytte an til rejser videre til Paris og Bruxelles, står der i rapporten. Ruten skal i givet fald gå gennem Danmark.

Transportminister Benny Engelbrecht (S) har tidligere afvist at lade DSB stå for nattogsdrift, men hvis svenskerne realiserer forslaget, bør Danmark understøtte det, siger ministeren.

»Hvis det svenske initiativ kan føre til, at der i første omgang kommer en togrute mellem Malmø og Köln, så kan det jo måske vise sig at være en døråbner til noget endnu større. Det synes jeg i hvert fald, vi skal gøre, hvad vi kan, for at understøtte«, siger Benny Engelbrecht.

Jeg kunne godt se for mig, at et nattog, som kommer fra Sverige og skal i retning af Tyskland, stopper i Københavns Lufthavn Benny Engelbrecht, minister

»Man kan sagtens forestille sig, at næste skridt bliver, at svenskerne stiller det helt naturlige spørgsmål, om vi fra dansk side er parat til at bidrage med noget finansiering af det her initiativ. Det kan jeg jo ikke beslutte alene som dansk minister. Det vil i givet fald være op til et flertal i Folketinget«, siger han.

Møder med svensk kollega

Ministeren har haft møder med sin svenske kollega, og i næste måned er der planlagt et embedsmandsmøde om sagen, forklarer han. Den endelige svenske rapport skal komme til april. Det svenske udvalg ser to mulige modeller: Enten kan opgaven gives direkte til en udbyder, som måske vil kunne begynde driften allerede i 2022. Det vil kræve EU-godkendelse. Alternativt kan opgaven sendes i udbud, hvilket vil forlænge processen med mindst et år, skriver de.

Diskussionerne mellem Danmark og Sverige bevæger sig nu fra det juridiske til det praktiske, siger Benny Engelbrecht. Hvilken rute skal et nattog i givet fald tage? Hvor skal det standse?

»Jeg kunne godt se for mig, at et nattog, som kommer fra Sverige og skal i retning af Tyskland, stopper i Københavns Lufthavn«, siger han, i stedet for Hovedbanegården. Det vil spare lidt rejsetid og have noget »smuk symbolik i sig«, hvis man kan tage ud i lufthavnen og tage et tog til Tyskland, siger ministeren.

Sæsonbaseret rute

Det svenske selskab Snelltåget driver i dag en sæsonbaseret rute fra Malmø til Berlin, som kører og sejler uden om Danmark. Mens flytrafikken er internationaliseret, er der praktiske forhindringer for togdrift mellem landene. For eksempel er strømsystemet i Danmark og Tyskland forskelligt. Det kan danske tog måske være med til at løse, mener ministeren.

»Det er faktisk så helt utroligt heldigt, at DSB i løbet af et par år får leveret nye Siemens Vectron-lokomotiver, som kan køre på begge strømsystemer. Det kunne være én af løsningerne«, siger han.

Tyskland opgav i 2016 nattogsdriften af økonomiske grunde og solgte sine vogne til Østrigs togselskab, ÖBB, som har fået en pæn forretning ud af det. ÖBB driver ruter til 25 europæiske byer. Her i januar åbnede en rute til Bruxelles. ÖBB rapporterede sidste år en passagerfremgang fra 1,4 millioner i 2018 til 1,5 millioner passagerer i 2019.

Politikere fra De Grønne i Tyskland foreslår, at der skabes en fælles europæisk virksomhed til at udbygge nattogsnettet frem mod 2030 og gøre det til en attraktivt alternativ til fly. De tyske delstater vil have Deutsche Bahn til at genoptage driften. Tysklands transportminister, Andreas Scheuer, har forsigtigt åbnet for den mulighed, men foretrækker tilsyneladende, at nogle andre tager føringen. Ligesom sin danske kollega, Benny Engelbrecht, der mødte ham i november i Berlin.