Fra USAs nationalparker til Bolivias saltørken: Se familien Bechs rejse i billeder

SERIE

Med Troels Bech og familien på rejse

1. juli 2019 startede familien Bechs jordomrejse, der er planlagt til at vare et år. Vi følger dem i løbet af det år. Første afsnit handlede om deres forventninger til turen, og denne gang er de selv kommet til orde: Hvad har været bedst og sværest ved rejsen indtil videre? Sidste afsnit får vi, når de om et halvt år er hjemme igen: Hvordan har det været at rejse så mange sammen, og levede turen op til forventningerne?​​​​​​

Du kan følge familiens rejse på deres Instagram-profil @rakogpack