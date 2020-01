Charterbranchen taber 5,4 procent af kunderne

Automatisk oplæsning Beta

Antallet af charterturister ud af Danmark faldt i 2019 med 5,4 procent eller 61.600 i forhold til året før. Fire ud af de fem største charterbureauer mistede kunder. Kun Sunweb blandt de store bureauer formåede at øge antallet af rejsende.

Fakta Charterturister I 2019 faldt antallet af charterturister, som havde købt en pakkerejse, med 5,4 procent i forhold til 2018. Tallene fordeler sig således hos de 15 medlemmer af charterbureauernes brancheforening Rejsearrangører i Danmark (RID) med tallene for 2018 i parantes: Club La Santa: 18.188 (18.476) Folkeferie.dk: 26.491 (23.326) Apollo: 167.244 (173.699) Spies: 268.228 (275.359) TUI: 157.126 (170.346) Århus Charter: 27.007 (25.970) Bravo Tours/Sun Tours: 148.031 (168.728) UFO Travel Group: 8.092 (10.568) Atlantis Rejser: 27.024 (32.765) Primo Tours/VERDN: 35.855 (39.151) Detur: 45.254 (51.543) Amisol Travel: 8.588 (9.277) Sunweb: 104.523 (100.518) SunCharter: 17.205 (21.421) Mixx Travel: 15.035 (14.344) I alt: 1.073.891 (1.135.491)

Sunweb fik 4.005 flere rejsende i 2019 og nåede op på 104.523. Også to andre mindre bureauer fik flere turister til at rejse med. De resterende 12 medlemmer af Rejsearrangører i Danmark (RID) – charterbureauernes brancheforening – måtte alle notere en tilbagegang. Værst gik det ud over Bravo Tours/Sun Tours, som mistede over 20.000 kunder.

Foto: Peter Hove Olesen På ferieøen Mallorca bliver hotellerne mere og mere konceptuelle: Nogle tiltrækker børnefamilier, andre de unge og festglade og andre igen er forbudt for børn under 16. Hotel Alcudia Pins er forbeholdt børnefamilier.

Spies er fortsat suverænt det største rejsebureau med 268.228 rejsende – en tilbagegang på 7.131 i forhold til 2018 – selv om bureauet oplevede et turbulent efterår, da moderselskabet Thomas Cook Group gik konkurs.

Jan Vendelbo er både direktør i Spies og formand for RID, og han udtaler i en pressemeddelelse, at »2019 var et lidt specielt og udfordrende år for branchen. Så et beskedent fald på 5,4 procent kan vi som branche være ganske tilfreds med. I virkeligheden er vi tilbage på niveauet for 2017, som dengang var et rekordår«.

Vejr og økonomi

Men afmatningen i 2019 kommer til at fortsætte, forventer Lars Thykier, som er direktør i Danmarks Rejsebureauforening (DRF) – bureauernes brancheforening generelt. For ham er det ikke overraskende, at antallet af charterturister er faldet. Han mener, at en generel afmatning i folks købelyst, usikkerhed om vejret og økonomien er årsagen til nedgangen og spår, at chartermarkedet »vil flade ud i de kommende år, men vi vil stadig ligge på et højt niveau«.

»I begyndelsen af 2019 var folk tilbageholdende på grund af økonomien, og derfor fik branchen ikke det normale salg i februar-marts. Vi forventede at indhente det på et senere tidspunkt, men det skete ikke. Den varme sommer i 2018 indvirkede også på salget. Folk ville ikke tage sydpå, hvis vi fik endnu en varm og solrig sommer i 2019«, siger Lars Thykier, som ikke mener, at bæredygtighed og klimaforandringer har haft indflydelse på nedgangen.

Foto: Ricky John Molloy I Lloret De Mar på den spanske Costa Brava kyst fester unge mennesker på charterferie på livet løs.

»Desværre har bæredygtighed ikke spillet den store rolle. Kort op til folketingsvalget i juni var der megen snak om bæredygtighed, men siden har kunderne ikke spurgt til det. Hvis det virkelig var på dagsordenen, ville vi have set langt større fald«.

Lars Thykier ærgrer sig over, at der ikke er flere og bedre togudbud ud af landet. Han tror ikke, at man kan ikke få folk at tage på ferie med tog i stedet for fly med de ringe togmuligheder, som der er i øjeblikket.

Svær livsstilsændring

Seniorkonsulent ved klimatænketanken Concito, Henrik Gudmundsson mener, at det er meget interessant, at antallet af charterrejser er faldet med 5,4 procent, når man ser, hvor lidt støtte forbrugerne får til at træffe mere klimavenlige valg for deres ferie.