Turistchefen på Norges største skisportssted: »Vi kan ikke løbe fra, at vi som rejsemål bruger en masse ressourcer«

FAKTA

Turen til Trysil

Klimaaftryk tur/retur:

Fly: 202 kg CO 2 per person

Bil: 198 kg CO 2 per bil (divider med antallet af personer i bilen, og udregn dit klimaaftryk)

Bus/tog: 61 kg CO 2 per passager

Privatforbrug: En dansker udleder i snit 17.000 kg CO 2 per år.

Forstå tallene og se, hvordan du kan klimakompensere, på

www.politiken/klimaberegner

Transport:Scandinavian Mountains Airport åbnede i efteråret med direkte flyvninger fra København (men det er selvfølgelig ikke særlig klimavenligt). Herfra er der 40 minutter med bus til Trysil.

Bil: Der er 760 km fra København (med færge fra Helsingør til Helsingborg) eller 686 km fra Aarhus (med færge fra Hirtshals til Larvik). Du kan også tage Oslo-båden fra København. Fra Oslo er der 202 km i bil. Herfra afgår også bus direkte til Trysil.

Tog: Du kan tage toget til Oslo og derfra bussen til Trysil.

Om Trysil: Norges største skisportssted med 78 km pister, 31 lifte og en faldhøjde på 685 meter. Højeste top er 1.132 meter over havet.

Indkvartering: Der er to hoteller i området; Radisson Blu Resort og Radisson Blu Mountain Resort. Desuden et hav af forskellige hyttetyper, hvorfra du kan løbe direkte ud på pisterne.

Liftkort: Otte dage koster 1.718 kr. for voksne, 1.372 kr. for børn/unge (7-17 år) samt seniorer (over 65 år), mens børn under 6 år er gratis.

https://www.skistar.com/da/skisteder/trysil/

