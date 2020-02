Danskerne myldrer ud i skovene for at overnatte

Automatisk oplæsning Beta

Alene i Vildmarken, Nak og Æd og senest Øen. Om det er populære vildmarksprogrammer eller bare ønsket om at komme væk fra digitale uro, der er baggrunden, er ikke klart.

Så mange sov i shelter De seneste syv år blev så mange personer booket ind i Naturstyrelsens sheltere: 2013: 105.155​​​​ 2014: 130.405​​​​ 2015: 140.729​​​​ 2016: 150.282​​​​ 2017: 165.165 ​​​​ 2018: 177.514​​​​ 2019: 210.588​

Sådan fordelte sheltergæsterne sig i 2019:

​ Jylland med Øer: 81.122​​​​ Fyn med øer: 3.554​​​​ Sjælland med øer: 124.851​​​​ Bornholm: 1.061 ​​​​ Vis mere

Men det er et faktum, at stadig flere slæber soveposer, liggeunderlag eller bare dynerne ud i skove og ved strande for at tilbringe natten i et åbent shelter, viser de nyeste opgørelser fra Naturstyrelsen.

I 2013 sikrede 105.155 personer sig en plads på en af Naturstyrelsens lejrpladser, i 2019 var tallet oppe på 210.588. Og så er overnatningerne på frie teltpladser og på de cirka 250 mindre shelterpladser, der ikke kræver booking, ikke talt med. De mange nattebesøg gavner naturen, mener miljøminister Lea Wermelin (S).

»Det er virkelig en god nyhed, at danskerne er så vilde med at komme ud og være i vores natur. Man bliver bedre til at passe på naturen, når man har et forhold til den og kommer ud og får den under huden. Og det er vigtigt i en tid, hvor der er pres på biodiversiteten og naturen også er presset af klimakrisen«, siger Lea Wermelin. Over halvdelen af sheltergæsterne er børnefamilier, typisk med 4-12-årige børn, viser en undersøgelse fra Naturstyrelsen.

Folk bliver mere afstressede, når de er ude i naturen. Nervesystemet kommer i ro Psykolog Dorthe Djernis

»Jeg tror, at forældrene vil have mere natur og mindre iPad, og kan mærke, at et ophold på en shelterplads i skoven bringer familien tættere sammen. Man ved jo, at folk trives bedre og er mere glade, når de har været ude i naturen. Det er en oplevelse, jeg gerne vil have, at endnu flere danskere får«, siger Lea Wermelin.

Skoven heler os

Spørger man psykolog Dorthe Djernis, så er der noget på spil i øjeblikket, som gør skoven tiltrækkende.

»Med den klimakrise og naturkrise vi har, er det er ved at gå op for os, at vi har noget af værdi, som vi kan miste. Det minder os om at gå ud og komme i forbindelse med noget, der er betydningsfuldt for os«, siger Dorthe Djernis, der er partner ved Center for Psykisk Sundhedsfremme og har en ph.d. i naturbaseret mindfulness.

»Flere undersøgelser viser, at folk bliver mere afstressede, når de er ude i naturen. Nervesystemet kommer i ro. Og de her shelterpladser skaber en tryg ramme så vi kan nyde naturen, blive stimuleret og slappe af, uden at det bliver for udfordrende«, siger Dorthe Djernis. Nogle pladser er indrettet med adgang til vand, toilet og måske også brænde.

Hun peger på, at vi søger mere og mere ind i de store byer, men måske derfor også har brug for at søge ud af byen i afgrænsede perioder.

»Vi er jo natur selv i vores krop og sind. Mange af de måder, som naturen fungerer på, virker også i os. Og ligesom naturen er i stand til hele sig selv, kan vi være opmærksomme på den og lære at genskabe balance i os selv«, siger Dorthe Djernis.

Spejdere ønsker sig teltpladser

Men der skal også være mere plads til frie fugle, mener miljøminister Lea Wermelin, som på opfordring af spejderbevægelsen har bedt sit ministerium undersøge, om der kan blive endnu flere steder, hvor man frit, gratis og uden forudgående tilladelse kan slå sit telt op, også kaldet ’fri teltning’. Sådan er det allerede i de 201 danske statsskove, men spørgsmålet er, om det kan udbredes til flere skove.